الأهلي: فتحي والسولية وربيعة جاهزون لـ الاتحاد

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على جاهزية أحمد فتحي وعمرو السولية ورامي ربيعة للمشاركة مع الفريق أمام ضيفه الاتحاد يوم الإثنين في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وكشف لاعب الأهلي السابق في تصريحات صحفية أن فتحي تعافى من إصابة تعرض لها في الركبة أثناء مباراة حرس الحدود والتي حرمته من مواجهة الإسماعيلي.

كما طمأن جمهور القلعة الحمراء على السولية الذي غاب أيضا عن مواجهة الدراويش بسبب إصابته بنزلة برد.

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وكان رامي ربيعة خرج مصابا في مباراة الأهلي والإسماعيلي، لكن عبد الحفيظ أكد تعافيه وجاهزيته لمواجهة زعيم الثغر.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة بعد خوضه لسبع مباريات ويخلفه مباشرة الاتحاد الذي جمع 20 نقطة من 9 مباريات.

والمباراة مرتقبة نظرا لأن الأهلي فاز بكل مبارياته المحلية مع مدربه الحالي السويسري ريني فايلر، بينما الاتحاد يحقق نتائج طيبة مع سيد البلد الذي لم يخسر منذ 3 أشهر.

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