أرتيتا: أوزيل لاعب مهم جدا في أرسنال

قد تنقلب الأمور رأسا على عقب بالنسبة للنجم الألماني بعد قدوم المدرب ميكيل أرتيتا، الذي يؤمن كثيرا بأهمية ميسوت أوزيل للنادي اللندني.

مسعود أوزيل النادي : أرسنال أرسنال

بعد صافرات استهجان من جمهور أرسنال ضد التركي الأصل، في مباراة مانشستر سيتي، قد يعود ليصفق لأوزيل إذا استطاع أرتيتا إعادة اللاعب إلى مستواه المعهود.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي:"إنه لاعب مهم جدا لهذا النادي. ما أريده هو فهم ما يشعر به اللاعبون وما يحتاجونه. وقتها، سأنحي أعذارهم جانبا وأركز على الأشياء المتعلقة بذلك وتؤثر على الفريق داخل وخارج الملعب".

وأضاف "إنه لاعب مهم جدا. أعرف ذلك، حين يؤدي جيدا، يضيف الكثير للفريق".

وعانى أوزيل من أجل المشاركة مع أوناي إيمري المدرب الأسبق لأرسنال، ومع قدوم المدير الفني المؤقت فريدي ليونبرج شارك في بعض المباريات لكن ظهوره ضد سيتي لم يكن طيبا لذلك أطلق عليه الجمهور صافرات الاستهجان.

ويقود ليونبرج فريق أرسنال لآخر مرة يوم السبت ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيبدأ أرتيتا مهمته مع النادي يوم الخميس أمام مضيفه بورنموث في الجولة 19 من البطولة.

ويحتل أرسنال المركز العاشر في ترتيب الدوري ورصيده 22 نقطة.

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