رسميا – أسطورة تدريبية جديدة في الدوري الإنجليزي.. أنشيلوتي مدربا لـ إيفرتون

أسطورة تدريبية جديدة إلى الدوري الإنجليزي رسميا. كارلو أنشيلوتي مدربا لنادي إيفرتون.

أعلن نادي إيفرتون تعيين كارلو أشيلوتي المدرب الإيطالي، مديرا فنيا للفريق بشكل رسمي.

وسيتولى أنشيلوتي تدريب الفريق خلفا لماركو سيلفا المدرب البرتغالي الذي أقاله النادي من تدريب الفريق مؤخرا.

ووقع أنشيلوتي عقود تدريب إيفرتون لأربع سنوات مقبلة، حتى نهاية موسم 2023/2024.

إيفرتون يحتل حاليا المركز الـ16 في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة بعد مرور 17 جولة.

ويلتقي إيفرتون مع أرسنال بعد قليل تحت قيادة دونكان فيرجسون لاعب الفريق السابق. لقاء سيكون الأخير له ولفريدي ليونبيرج مدرب أرسنال المؤقت أيضا، قبل أن يتولى أنشيلوتي تدريب إيفرتون، ويتولى مايكل أرتيتا تدريب أرسنال.

وستكون أولى مباريات أنشيلوتي مع إيفرتون أمام بيرنلي يوم 26 ديسمبر الجاري.

أنشيلوتي بدأ الموسم الجاري رفقة نابولي، قبل أن تتم إقالته، ويخلفه جينارو جاتوزو في تدريب الفريق.

المدرب الإيطالي المخضرم سبق له التدريب في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي، وفاز معهم بألقاب الدوري الإنجليزي، وكأس إنجلترا، وكأس الدرع الخيرية عام 2009.

صاحب الـ60 عاما ومدرب ميلان، وريال مدريد، وباريس سان جيرمان، ويوفنتوس، وبايرن ميونيخ السابق، سبق له التتويج بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات. مرتين مع ميلان ومرة مع ريال مدريد.

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