الفوز الثاني تواليا مع "المؤقت" رضا شحاتة.. الجونة يُمتع ويتفوق على الطلائع بثنائية

واصل الجونة عروضه المميزة مع مدربه رضا شحاتة، الذي يقود الفريق بصفة مؤقتة، وتغلب على ضيفه طلائع الجيش بهدفين دون رد يوم السبت في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

واستحق الجونة الفوز بعد عرض كروي طيب تفوق به على طلائع الجيش ليرفع رصيد نقاطه إلى 10 ويرتقي للمركز 11 في ترتيب البطولة.

بينما توقف رصيد الضيوف عند 7 نقاط وتراجعوا للمركز 15.

والفوز هو الثالث للجونة في الموسم الحالي من الدوري والثاني على التوالي، بعد إسقاطه لبيراميدز، مع شحاتة الذي خلف الصربي نيبوشا ميلوسوفيتش الذي أقاله النادي بعد السقوط بنتيجة 4-1 أمام إنبي في الجولة السابعة.

انطلاق المباراة، أخر مباراة بين الفريقين انتهت بفوز الجونة بهدفين مقابل لاشيء. 🔶 الجونة 🆚 🔴 طلائع الجيش تابع لحظة بلحظة.. https://t.co/7tWb36gt6R pic.twitter.com/CxbJWJeUoO — FilGoal (@FilGoal) December 21, 2019

أفضلية واضحة

تفوق الجونة على ضيفه منذ البداية، كان الفريق الأفضل في الشوط الأول وكان طريقه سهلا صوب مرمى محمد بسام وأهدر العديد من الفرص للنيل من شباك طلائع الجيش.

وترجم عمرو بركات، الذي سجل في الدوري لأول مرة منذ 1357 يوما، سيطرة أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 39 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد انفراده بالحارس بسام لينتهي الشوط الأول بتفوق الجونة نتيجة وأداء بعد استحواذه على الكرة بنسبة 66%.

واندفع رجال طارق يحيى للهجوم في النصف الثاني من المباراة أملا في إدراك التعادل، ودفع المدرب بالمهاجم حسام سلامة "باولو" بدلا من المدافع خالد سطوحي في الدقيقة 66 لكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن واستغل الجونة مساحات واسعة في دفاع ضيفه ليعزز تقدمه.

وانطلق أحمد ياسر ريان صوب المرمى بعد حصوله على الكرة إثر خطأ أحمد علاء، وسدد لكن رد بسام الكرة لترتد لأكرم توفيق الذي أودع الكرة بسهولة مرمى طلائع الجيش في الدقيقة 67.

ولسوء حظ طلائع الجيش، أصيب باولو ولم يقدر على إكمال المباراة ليحل محله كريم ممدوح في الدقيقة 74.

وبمجهود فردي رائع، كاد كريم طارق يقلص الفارق لكن تسديدته مرت بجوار القائم بعدما شق دفاع الجونة من الجهة اليسرى في الدقيقة 83.

وهز طلائع الجيش شباك مضيفه في الدقيقة 89 بتسديدة كريم طارق بعد هروب الكرة من الحارس محمود الغرباوي، لكن الحكم محمد أبو خاطر احتسب خطأ للجونة بعد التحام بين الغرباوي وناصر منسي.

ويطير الجونة بعد أيام إلى الإسكندرية لمواجهة سموحة في الجولة العاشرة من الدوري، بينما يستضيف طلائع الجيش، في السويس، فريق المصري.

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