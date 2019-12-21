تشامبرلين يتغني بـ صلاح: أتمنى استمرار هوس الجمهور به في المونديال

السبت، 21 ديسمبر 2019 - 13:15

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - كأس العالم للأندية

يأمل أليكس أوكسليد تشامبرلين لاعب ليفربول أن يمتلئ ملعب خليفة الدولي في الدوحة بالهتاف لزميله محمد صلاح نجم مصر، وذلك حين يتحدى بطل أوروبا فريق فلامنجو البرازيلي يوم السبت في نهائي كأس العالم للأندية.

وقال الإنجليزي في تصريحات لموقع ناديه:"أمر رائع (الهتاف الكثير لصلاح)، يستحق ذلك بلا شك. كمسلم، إنه قدوة لملايين الناس في العالم، ليس فقط بالنسبة للمسلمين، الجميع، لكن بالأخص في البلاد المسلمة. في مثل هذه الأماكن، سيلقى ترحيبا كبيرا، أمر مشوق".

وواصل تشامبرلين "رائع سماع الجمهور يطلق اسمه كثيرا. أنظر إليه لأرى ردة فعله. يحاول أن يبقى مبتسما، لكني أرى مدى سعادته وافتخاره. يستحق ذلك، جاء من مصر وعمل بكد ليصل إلى القمة. شخص متواضع، زميل رائع ومحترف ممتاز. الأرقام التي يحققها في الملعب أسبوعا تلو آخر على مدار سنوات الآن، أمر رائع. يستحق كل شيء يناله في الوقت الراهن".

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وأتم تشامبرلين "أتمنى أن يقدم عرضا جيدا للجمهور وأن يتواصل الهوس به لأن هذا أمر رائع لنا جميعا".

كان الجمهور مهووسا بصلاح في أول مباراة لليفربول في البطولة والتي تفوق فيها على مونتيري المكسيكي في الدور نصف النهائي بنتيجة 2-1.

ويستعد صلاح لقيادة ليفربول أمام فلامنجو، أملا في التتويج بلقب المونديال لأول مرة في مشواره ولأول مرة في تاريخ النادي.

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