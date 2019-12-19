كلوب: لا أتمنى أن أكون مكان صلاح.. وفينجر: يذكرني بـ ميسي

تغنى يورجن كلوب مدرب ليفربول وأرسين فينجر رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بقدرات وشخصية محمد صلاح نجم الحمر ومنتخب مصر.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

"بي إن سبورتس" أجرت حوارا مع المدربين وخلاله سأل محمد سعدون الكواري مقدم البرنامج، كلوب وفينجر عن رأيهما في شخصية وطريقة لعب صلاح، أحدهما تمنى ألا يكون مكانه والآخر شبهه بميسي.

في البداية أجاب كلوب مبتسما: "كل شيء جيد تقريبا حيال صلاح، لكن أكثر شيء إيجابي هو سلوكه في التدريب ومستواه في الملعب، كل شيء جيد".

وواصل "في الاستاد ليلة أمس كان رائعا، كان كل شيء صاخبا للغاية حوله".

وأكمل "لا أتمنى أن أكون مكانه، في الاستاد ضد مونتيري، التركيز بالكامل كان عليه، الأمر كان كلما خسر الكرة مثلا أو لمسها هناك صيحات".

وتابع "كرة القدم ليست حول التركيز على لاعب واحد، إن كان الفريق الآخر سيفعل ذلك فهو أمر رائع لنا، لكن يبدو أن العالم العربي كان ينتظر له أن يظهر مرة أخرى لأنه لا يلعب أمامه كثيرا، إنه يتعامل جيدا جدا مع ذلك".

وأتم "لكن لا ننسى أنه شخص طبيعي وبحاجة للاسترخاء من وقت لآخر، وكلما خرج تكونون تتشوقون للغاية حولنا، لكنه يتعامل بشكل جيد جدا مع الوضع".

هنا التقط أرسين فينجر أسطورة تدريب أرسنال السابق طرف الحديث ليقول: "أحب طريقة تطوره، لأن الطريقة التي لمس بها الكرة ضد مونتيري كانت مثل صانع ألعاب، خلق فرص حول منطقة الجزاء، الأمر كان استثنائيا وشاهدت ميسي فيه، كنت أفكر في ميسي بطريقة لعبه".

وأتم "أحب أنه يمكنه أن يسجل الكثير من الأهداف ويصبح اللاعب الذي يصنع الكثير أيضا، إنه لاعب متكامل وهو أمر يثير الإعجاب وأريده في لاعبي".

صلاح صنع هدفا وساهم في فوز ليفربول بنتيجة 2-1 ضد مونتيري في كأس العالم للأندية في الدور نصف النهائي، ليواجه العملاق الأحمر نظيره البرازيلي فلامينجو.

ليفربول يواجه فلامينجو في السابعة والنصف مساء السبت في نهائي كأس العالم للأندية.

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