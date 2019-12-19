حصاد في الجول 2019 - أفضل رياضية.. تفوق للألعاب الفردية وسيدات طائرة الأهلي

قارب عام 2019 على نهايته وشهد تفوقا لأبطال الرياضات الأخرى على مستوى كافة الألعاب.

وظهرت إنجازات اللاعبات المصريات في المنافسات الفردية بجانب تألق فريق سيدات طائرة الأهلي.

للمشاركة في حصاد FilGoal لعام 2019 شارك باختياراتك من هنا

وجاءت الإنجازات كالآتي:

- فريق سيدات الأهلي للكرة الطائرة:

واصل فريق سيدات الأهلي للكرة الطائرة إنجازاته هذا العام أيضا وتوج بالثلاثية.

حصد الأهلي لقبي الدوري وكأس مصر بالإضافة لبطولة إفريقيا للعام الثاني على التوالي والعاشر في التاريخ.

وتم تكريم الفريق من اتحاد الاتحادات الإفريقية (أوكسا) بجائزة أفضل فريق سيدات بإفريقيا عام 2019 بعد وصوله للقب القاري العاشر.

- هنا جودة:

الطفلة المعجزة لاعبة تنس الطاولة ذات الـ 12 عاما، حققت الكثير من الإنجازات هذا العام رغم صغر سنها.

أصبحت هنا جودة حديث الإعلام المصري في سبتمبر الماضي بعد حصولها على لقب بطولة الجمهورية للسيدات، إذ تغلبت على فرح عبد العزيز -27 عاما- والمصنفة الثانية إفريقيا.

تغلبت هنا جودة على عدد من اللاعبات أكبر منها سنا سواء من الأهلي أو الزمالك.

حصلت هنا جودة على برونزية كأس العالم للقارات رغم كونها أصغر مشاركة في البطولة، رغم حصولها على المركز 16 في نسخة 2018.

- ثريا محمد:

لاعبة النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة السلة خطفت الأنظار هذا العام بعد تحقيق العديد من الإنجازات على المستوى القاري.

أصبحت ثريا حديث الاتحاد الدولي لكرة السلة الذي وصفها بـ "كليوباترا ملكة مصر الجديدة".

توجت ثريا مع منتخب مصر بجائزة هدافة بطولة إفريقيا، كما حصدت لقب بطولة إفريقيا 3×3 ونالت لقب الهدافة وجائزة أفضل لاعبة، ومع الأهلي حققت برونزية البطولة القارية كأول ميدالية في تاريخ الأندية المصرية.

- رنيم الوليلي:

هيمنت رنيم الوليلي على صدارة التصنيف العالمي للاسكواش منذ بداية العام حتى نهايته.

وصلت رنيم إلى نهائي 8 بطولات في عام 2019 وحصدت على لقب 5 منهم كما حصلت على وصافة بطولة العالم.

وحصلت رنيم على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لما حققتها من إنجازات في اللعبة.

- نور الشربيني:

غابت نور عن عدد كبير من بطولات العام بسبب الإصابة إلا أن ذلك لم يمنعها من تحقيق الإنجازات.

فازت نور الشربيني بلقب بطولة العالم بعد غياب 4 أشهر للإصابة، ووصلت لنهائي 5 بطولات وحصلت على ثلاثة ألقاب منهم.

وحصلت نور على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لما حققتها من إنجازات في اللعبة.

- مروة عيد عبد الملك:

واصلت مروة عيد لاعبة اليد تألقها في الملاعب الأوروبية، قائدة نيس الفرنسي صعدت بفريقها إلى نهائي الدوري الفرنسي للمرة الأولى في تاريخه.

ونجحت مروة عيد في قيادة فريقها إلى بطولة الدوري الأوروبي للمشاركة في بطولة قارية للمرة لاأولى.

وحصلت مروة عيد على جائزة أفضل صانعة ألعاب في الدوري الفرنسي هذا العام.

- جيانا فاروق:

بطلة الكاراتيه وأمل مصر في أولمبياد طوكيو 2020 بعد إدراجها في الألعاب الأولمبية.

وحصدت جيانا فاروق على ذهبية الدوري العالمي في سبتمبر الماضي بجانب ذهبية بطولة إفريقيا.

وتأتي جيانا فاروق في المركز الثاني بالتصنيف العالمي للكاراتيه.

- دينا مشرف:

بطلة تنس الطاولة حصلت على ذهبية بطولة إفريقيا التي أقيمت في نيجيريا بأغسطس الماضي.

وتأهلت دينا إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز في منافسات دورة الألعاب الإفريقية.

- فريدة عثمان:

فراشة السباحة المصرية حققت برونزية بطولة العالم للمرة الثانية في تاريخها.

كما حصدت فريدة ذهبية دورة الألعاب الإفريقية وتم اختيارها للحصول على لقب أفضل رياضية 2019 من منظمة الأوكسا.

- هانيا مورو:

تألقت هانيا مورو وحققت إنجازا رائعا بحصد 7 ميداليات متنوعة في دورة الألعاب الإفريقية.

حصلت هانيا على 4 ميداليات ذهبية مما جعلها متفوقة على عدد كبير من الدولة.

حطمت هانيا مورو العديد من الأرقام القياسية المصرية في سباقات 800 و1500 متر هذا العام.

- ميار شريف:

بطلة التنس حققت إنجازا تاريخيا بعد أن أصبحت أول مصرية تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية وذلك في طوكيو 2020.

حصدت ميار ذهبية دورة الألعاب الإفريقية ليتأهل مباشرة إلى أولمبياد طوكيو.

تحتاج ميار لأن تكون ضمن أفضل 300 لاعبا في التصنيف العالمي لتتأهل وفي الوقت الحالي صعدت إلى المركز 194 لتقترب بشدة.

اقرأ أيضا

كوت ديفوار أو جنوب إفريقيا؟ ماذا ينتظر مصر في تصفيات كأس العالم

محمد عواد لـ في الجول: تحديت الجميع من أجل الزمالك وما يحدث مؤامرة لإسقاطنا

ملامح الكلاسيكو.. تفوق زيدان ولماذا لم يظهر ميسي

تشكيل الأهلي المتوقع – عودة معلول ومشاركة ديانج ضد الإسماعيلي

تشكيل الإسماعيلي المتوقع – مفاضلة في الهجوم.. وعبد الرحمن مجدي يقود الصفوف ضد الأهلي