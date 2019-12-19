مؤتمر فايلر: أنظر لما هو أهم من الرقم القياسي في الانتصارات.. ولن أجيب على 3 أسئلة

لا ينظر ريني فايلر المدير الفني للأهلي لأي رقم قياسي يتعلق بعدد الانتصارات المتتالية للأهلي في بطولة الدوري بقدر ما يهتم بالفوز بشكل عام وتطور لاعبيه فنيا.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي تلى فوز الأهلي على الإسماعيلي اليوم الخميس في ملعب المكس في تاسع جولات الدوري المصري.

وقال فايلر: "لأول مرة أعرف إنه يمكن لنا أن نحطم رقما قياسيا ولكنني لا أنظر لهذا الأمر أو أهتم به".

وأوضح فايلر "ما أهتم به هو أن نواصل الفوز وتحقيق النتائج الإيجابية بشكل عام ومواصلة التحسن والتطور لكل اللاعبين فنيا وهذا هو الفوز الحقيقي لي".

وأردف "الآن نحن سنحتفل بالفوز وغدا سنبدأ الاستعداد للقاء الاتحاد السكندري".

وعن اللقاء قال المدرب السويسري: "الإسماعيلي بدأ بشكل جيد في أول 15 دقيقة ونحن أحدثنا الكثير من التغييرات في تشكيل الفريق وهناك من شارك ولم يكن يلعب بشكل مستمر".

وأضاف "رغم ذلك سنح للإسماعيلي فرصة وحيدة وسنحت لنا عدة فرص واستحققنا الفوز".

وسُئل فايلر خلال المؤتمر ثلاثة أسئلة وكلهم تعلقوا بتقييمه لأداء اللاعبين بشكل فردي وهم محمد هاني وعلي معلول ومروان محسن ورفض الإجابة.

وعن محمد هاني قال: "لا أتفق معك –يقصد الصحفي- هو قدم مباراة جيدة ولا يمكن أن يستخلص المدافع كل الكرات خلال المباراة هذا طبيعي ولكن أداء هاني كان جيدا".

وبالانتقال بالحديث عن معلول علق "لا أحب تقييم أي لاعب علنا في المؤتمرات الصحفية، كل شيء يكون داخليا بيني وبين اللاعب ولكن بشكل عام أنا سعيد بعودته وبأدائه".

أما مروان محسن فقال: "كما قلت لن أقيم أي لاعب علنا، وهذه رياضة وفي بعض الأحيان يظهر لاعب أفضل من زميله في الفريق وهذا طبيعي".

وعن إصابة رامي ربيعة قال: "تعرض لشد ولم أرغب في المجازفة به بسبب ضغط المباريات وكانت فرصة جيدة لمشاركة سعد سمير بعد عودته من الإصابة".

وتابع فايلر "النتائج تسير مثلما أريد والفوز ليس كل شيء لكن تطور الأداء يجعلني سعيدا وبالتأكيد أي مدرب يريد الفوز في كل مبارياته ولكن حتى حال حدوث نتيجة سلبية فلن تكون نهاية العالم".

وأتم مدرب الأهلي "كلما نفوز يزداد الضغط علينا وتصبح مهمتنا أصعب".

ويحلق الأهلي وحيدا في صدارة الدوري بـ21 نقطة بعد فوزه في كل مبارياته السبعة التي خاضها.

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