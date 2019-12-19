تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة ربيعة ضد الإسماعيلي

كشف خالد محمود طبيب الأهلي أن التشخيص المبدئي لإصابة رامي ربيعة في لقاء الإسماعيلي مدافعا لفريق هي شد في العضلة الخلفية.

رامي ربيعة النادي : الأهلي الأهلي

وقال الطبيب إن ربيعة سيخضع لفحوصات طبية أكثر للاطمئنان على حالته.

وأصيب ربيعة في لقاء الفريق الذي أقيم أمام الإسماعيلي اليوم الخميس في ملعب المكس في تاسع جولات الدوري وانتهى بفوز الفريق الأحمر بهدف دون رد.

وفي الدقيقة 61 ركض ربيعة مع بيكيتي سيلفا في محاولة للحاق بالكرة.

وعقب خروج الكرة من الملعب طلب ربيعة الجهاز الطبي للعلاج ولكنه لم يستطع إكمال اللقاء ليخرج مستبدلا.

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