رسميا – بيراميدز ينهي عقد ديسابر بالتراضي.. زيزو البديل وفتح الله المساعد

الخميس، 19 ديسمبر 2019 - 17:11

كتب : عاطف شادي

ديسابر - بيراميدز - الزمالك

أعلن نادي بيراميدز بشكل رسمي إنهاء تعاقده بالتراضي مع المدير الفني الفرنسي سيباستيان ديسابر.

ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز عقد جلسة اليوم الخميس رفقة ديسابر وفي حضور هاني سعيد المدير الرياضي للنادي.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إنهاء تعاقد ديسابر بالتراضي، و"الاكتفاء بالفترة التي قضاها على رأس الجهاز الفني وتوجيه الشكر له على المرحلة الماضية".

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وأتمت الإدارة التنفيذية كافة الاتفاقات المالية مع المدير الفني لإنهاء التعاقد بشكل رسمي وبصورة ودية، وتمنت له التوفيق في خطواته القادمة.

وقرر ممدوح عيد تكليف عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المستشار الفني للنادي، بقيادة فريق لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

وسيتولى محمود فتح الله لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق مسؤولية المدرب المساعد لـ زيزو، لحين التعاقد مع مدرب جديد، حسبما أعلن النادي في بيانه الرسمي.

ديسابر صاحب الـ 43 عاما تولى قيادة بيراميدز عقب نهاية مشواره مع منتخب أوغندا في كأس الأمم الإفريقية.

ولعب بيراميدز 19 مباراة تحت قيادة ديسابر وانتصر 12 مرة وتعادل 4 مرات وخسر 3 مرات.

وقاد ديسابر فريقه بيراميدز لنهائي كأس مصر الموسم الماضي قبل أن يخسر بثلاثية أمام الزمالك.

كما وصل بيراميدز لدور مجموعات كأس الكونفدرالية تحت قيادة ديسابر.

وتلقى بيراميدز الهزيمة في آخر مباراتين له، فسقط أمام الزمالك 2-0 ثم أمام الجونة 3-2.

ويحتل بيراميدز المركز السابع على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة من 8 مباريات.

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