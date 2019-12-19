رأسية كسرت الصمود وكتبت "السابع".. الأهلي ينتصر على الإسماعيلي

صمود تواصل من الإسماعيلي، قبل أن يُكسر بفضل رأسية كتبت الانتصار السابع تواليا في الدوري. هنا نتحدث عن وليد سليمان وانتصار الأهلي على الدراويش.

الأهلي انتصر على الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيء في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

هدف انتصار الأهلي جاء عن طريق البديل وليد سليمان في الدقيقة 79 بعدما استغل عرضية محمد هاني.

رأسية وليد سليمان كسرت صمود الإسماعيلي وكتبت هدفه الشخصي الخامس والانتصار السابع لكتيبة السويسري ريني فايلر في الدوري.

ووصل الأهلي للنقطة 21 ليواصل التغريد وحيدا في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة الـ 13 في المركز السادس.









































































































































































البداية

ريني فايلر اعتمد على مروان محسن كمهاجم صريح، بينما شارك أحمد الشيخ ليعوض المصاب رمضان صبحي.

علي معلول عاد في الظهور لتشكيل الأهلي الأساسي، ليشارك مع الثلاثي رامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمد هاني.

أليو ديانج شارك في وسط الملعب بجانب محمد مجدي "أفشة" مع الثنائي جونيور أجايي وحسين الشحات.

على الجانب الآخر فضل أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلي الاعتماد على محمد الشامي كمهاجم صريح.

محمد الشامي شارك منذ البداية مع جلوس بينسون شيلونجو على مقاعد البدلاء، ومشاركة همام طارق كصانع ألعاب.

ديانج يعوض غياب عمرو السولية ومروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام الإسماعيلي#في_الدوري pic.twitter.com/V2ivRo5S2s — FilGoal (@FilGoal) December 19, 2019

البداية كانت سريعة للغاية وشكل الإسماعيلي خطورة نوعا ما على مرمى الأهلي بعد تمريرة عرضية من محمد داخل منطقة جزاء المارد الأحمر، قبل أن يبعدها دفاع الأخير.

الأهلي رد بعرضية علي معلول إلا أن محمد مجدي حارس الدراويش تصدى للعرضية قبل وصولها على رأس أحمد الشيخ.

واستمر ضغط الدراويش ليطلق بيكيتي سيلفا تسديدة قوية في الدقيقة الثالثة ولكن جاءت فوق عارضة الشناوي.

خطورة الأهلي تبدأ

بعد بداية الإسماعيلي القوية، ظهرت خطورة الأهلي على مرمى الدراويش بفضل عرضيات علي معلول وتمريرات أفشة.

أول وأخطر فرص اللقاء كانت في الدقيقة 18 من تسديدة صاروخية من أيمن أشرف.

أيمن أشرف انطلق من بعد منتصف الملعب بقليل قبل أن يطلق تسديدة صاروخية ولكن تسديدته اصطدمت في العارضة لتحرم الأهلي من هدف أول محقق.

القذيفة الصاروخية أيقظت الأهلي الذي كاد يباغت مرمى الدراويش عن طريق حسين الشحات ولكن تسديدة الأخير جاءت ضعيفة على عكس تسديدة أيمن أشرف.

وفي الدقيقة 21 أنهى أحمد الشيخ هجمة منظمة للأهلي بتسديدة جاءت تهز شباك الإسماعيلي ولكنها مرت بجوار القائم بقليل.

الأهلي بدأ في تشكيل خطورة واضحة على مرمى الإسماعيلي مستغلا تمريرات أفشة بين الخطوط والتقدم الدائم لقلبي دفاع المارد الأحمر.

وفي الدقيقة 32 سدد حسين الشحات من عند حدود منطقة الجزاء في فرصة جديدة للأهلي، ولكن تسديدته جاءت فوق العارضة بقليل.

وخرج الشناوي من مرماه ليحرم محمد الشامي من انفراد صريح بالمرمى في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 41 ومن هجمة منظمة بدأها ديانج ثم أجايي ثم علي معلول، والأخير أرسل عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء لم تجد من يحولها في الشباك، ليبعدها محمود البدري إلى ركلة ركنية لم تهدد مرمى الدراويش في النهاية.

واحتسب حكم المباراة دقيقتين كوقت بدلا من ضائع، قبل أن يشهر بطاقته الصفراء الأولى في المباراة والتي كانت من نصيب ديانج في الدقيقة 46.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل بلا أهداف.

تألق متبادل والتدخلات تبدأ

في الشوط الثاني كاد مروان محسن أن يفتتح أهداف الأهلي لولا تألق محمد مجدي.

تمريرة بالكعب من أحمد الشيخ وضعت مروان محسن منفردا بالمرمى، إلا أنه فشل في استغلال ذلك ليسدد ويتألق أمام تسديدته محمد مجدي في الدقيقة 58.

تألق محمد مجدي، رد عليه محمد الشناوي بإبعاد أخطر فرص الإسماعيلي.

عرضية من عبد الرحمن مجدي ورأسية من بيكيتي سيلفا ولكن محمد الشناوي يتألق ويحمي مرمى الأهلي في الدقيقة 60.

في الدقيقة 61 اشتكى رامي ربيعة من آلام عضلية ولم يقدر على استكمال المباراة، ليخرج ويشارك سعد سمير بدلا منه.

بعدها مباشرة شارك أحمد مدبولي بدلا من عبد الرحمن مجدي كتغيير أول للدراويش، تابعه تدخل جديد من ريني فايلر.

وليد سليمان شارك بدلا من مروان محسن في الدقيقة 68.

الضربة الأولى

وليد سليمان كاد أن يسجل للأهلي في الدقيقة 76 بعد عرضية من علي معلول، ولكن محمد هاشم أبعد الخطورة عن مرمى الدراويش.

ولكن خطورة وليد سليمان استمرت وهذه المرة نجح في كسر صمود الدراويش وهز الشباك.

استخلاص من أفشة وتمريرة إلى محمد هاني الذي أرسل عرضية متقنة على حدود منطقة الجزاء لتجد أمامها وليد سليمان الذي حولها رأسية في الشباك.

رأسية وليد سليمان هزت الشباك في الدقيقة 79 وكتبت الهدف الأول للأهلي.

هدف وليد سليمان هو هدفه الشخصي الخامس في الدوري هذا الموسم.

تحتاج لهدف في مباراة صعبة؟ 🤔 عليك الدفع بوليد سليمان واترك الباقي له 🔴💥 pic.twitter.com/THsYb1oaXf — FilGoal (@FilGoal) December 19, 2019

بعد الهدف مباشرة دفع أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلي بشيلونجو بدلا من بيكيتي سيلفا بهدف تعديل النتيجة.

فايلر أنهى تغييراته بإشراك وليد أزارو بدلا من حسين الشحات.

واحتسب حكم المباراة 4 دقائق كوقت بدلا من ضائع.

وكاد الإسماعيلي أن يخطف التعادل بتسديدة من أحمد مدبولي ولكن الشناوي والدفاع أنقذا المارد الأحمر.

وفي آخر دقيقة أهدر أحمد الشيخ هدفا لا يُصدقك بعد هجمة مرتدة قادها أفشة الذي مرر لوليد سليمان والأخير مرر بالكعب ولكن الشيخ أهدر الفرصة الأخيرة في المباراة.

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