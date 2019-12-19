الأهلي: فتح الاستبدال؟ نريد تعويض 100 مليون جنيه.. تضررنا والتزمنا

رفض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي فكرة فتح استبدال اللاعبين المصابين والغائبين لظروف قهرية في قوائم فرق الدوري المصري، مشيرا إلى "نحن أكثر من تضررنا منذ البداية".

مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة كشف لـFilGoal.com في وقت سابق احتمالية التفكير في فتح استبدال المصابين في حالة موافقة كل فرق الدوري. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ: "رأي الأهلي واضح منذ البداية واعترضنا على القرار في البداية، ولكن في النهاية التزمنا بلوائح اتحاد الكرة".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الأهلي "من الصعب جدا جدا فتح الاستبدال الآن، وإذا حدث ذلك سنطلب الحصول على تعويض".

وأوضح "اتحاد الكرة هو من أقر ذلك في البداية، ومن هنا استغنينا عن بعض اللاعبين دون مقابل إلى جانب بعض الإعارات بأسعار أقل بكثير من قيمتها. إذا قررتم الآن فتح الاستبدال فعليك بتعويضنا على كل ذلك. تعويض من 80 لـ 90 لـ 100 مليون جنيه".

وأشار "الأمر صعب للغاية ولا يوجد أي شيء في كرة القدم يُسمى ذلك. يجب استمرار اللائحة التي وُضعت منذ بداية الموسم".

وعن انتصار الأهلي على حساب الإسماعيلي، قال عبد الحفيظ: "الإصابات ضربتنا بقوة قبل المباراة ولكننا نثق في كل المجموعة التي نمتلكها وفي قدراتهم".

وأكمل حديثه قائلا: "الإسماعيلي فريق محترم وظهر بشكل رائع في الشوط الأول، ولكننا كنا الأفضل واستحوذنا تماما على اللقاء في الشوط الثاني".

وأتم "هدفنا تحقيق الانتصار في كل مباراة ولا ننظر لأي أحد".









































































































































































































































































































الأهلي انتصر على الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيء في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

هدف انتصار الأهلي جاء عن طريق البديل وليد سليمان في الدقيقة 79 بعدما استغل عرضية محمد هاني.

رأسية وليد سليمان كسرت صمود الإسماعيلي وكتبت هدفه الشخصي الخامس والانتصار السابع لكتيبة السويسري ريني فايلر في الدوري.

ووصل الأهلي للنقطة 21 ليواصل التغريد وحيدا في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة الـ 13 في المركز السادس.

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