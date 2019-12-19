عبد الحفيظ: سموحة الفريق الوحيد الذي يعاني من التحكيم مؤخرا

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي إن فريق سموحة هو الفريق الوحيد الذي يعاني من التحكيم مؤخرا في الدوري المصري.

الأهلي انتصر على الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيء في الجولة التاسعة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

هدف انتصار الأهلي جاء عن طريق وليد سليمان من رأسية في الدقيقة 79.

وقال عبد الحفيظ: "أشعر بالاطمئنان من وجود حكام الصفوة في مباريات الأهلي".

وأضاف في تصريحاته مع قناة الأهلي عقب المباراة "نحن نساعد التحكيم المصري وأعتقد إن الأمور تسير بشكل جيد".

وأردف "الفريق الوحيد الذي يعاني مؤخرا من التحكيم هو سموحة".

وتابع "في آخر 3 أسابيع يعاني فريق سموحة من التحكيم رغم امتلاكهم لجهاز فني على أعلى مستوى".

ويستعد سموحة لمواجهة الزمالك يوم الجمعة في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

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