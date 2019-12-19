قائمة الزمالك – عودة زيزو وحازم إمام.. واستمرار غياب شيكابالا وجمعة أمام سموحة

الخميس، 19 ديسمبر 2019 - 14:07

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - طلائع الجيش

عاد أحمد سيد "زيزو"، وحازم إمام لقائمة الزمالك أمام سموحة، فيما استمر غياب محمود عبد الرازق "شيكابالا"، وعبد الله جمعة أمام سموحة.

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك، قائمة فريقه لمباراة سموحة في الدوري.

وشهدت قائمة الزمالك، عودة أحمد سيد "زيزو"، وحازم إمام ظهير أيمن الفريق للقائمة بعد شفائهما من الإصابة، فيما استمر غياب عبد الله جمعة وشيكابالا.

أخبار متعلقة

خبر في الجول - استمرار ابتعاد شيكابالا عن قائمة الزمالك ضد سموحة محمد عواد لـ في الجول: تحديت الجميع من أجل الزمالك وما يحدث مؤامرة لإسقاطنا عبد الغني: لا صحة لأخبار رحيلي عن الزمالك.. وملتزم بعقدي أيمن عبد العزيز لـ في الجول: لا صحة لهروب ناشئين من الزمالك.. قائمتنا مكتملة

من جهة أخرى، تواجد مصطفى محمد كمهاجم وحيد في القائمة للقاء، فيما يتواجد إسلام جابر كظهير أيسر بديل.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد عبد الشافي – إسلام جابر – محمد عبد السلام – محمد عبد الغني – محمود علاء – حازم إمام.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" – أشرف بنشرقي – محمد أوناجم – مصطفى فتحي – كريم بامبو.

الهجوم: مصطفى محمد.

ويلتقي الزمالك مع سموحة مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

اختر تشكيل الزمالك المثالي أمام سموحة من هنا.

اقرأ أيضا

كوت ديفوار أو جنوب إفريقيا؟ ماذا ينتظر مصر في تصفيات كأس العالم

محمد عواد لـ في الجول: تحديت الجميع من أجل الزمالك وما يحدث مؤامرة لإسقاطنا

ملامح الكلاسيكو.. تفوق زيدان ولماذا لم يظهر ميسي

تشكيل الأهلي المتوقع – عودة معلول ومشاركة ديانج ضد الإسماعيلي

تشكيل الإسماعيلي المتوقع – مفاضلة في الهجوم.. وعبد الرحمن مجدي يقود الصفوف ضد الأهلي

الزمالك سموحة حازم إمام في الدوري أحمد سيد زيزو

نرشح لكم

أخر الأخبار

اتحاد الكرة ينتظر أموال وزارة الرياضة لصرف مستحقات لجان أمم إفريقيا تحت 23 سنة 27 دقيقة | مصر
ذا أثلتيك: تمت.. أرتيتا ودع اللاعبين والعاملين في مانشستر سيتي تمهيدا لرحيله إلى أرسنال 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة طائرة - الكشف عن قرعة رجال مصر في تصفيات التأهل لأولمبياد طوكيو 58 دقيقة | رياضات أخرى
قائمة الزمالك – عودة زيزو وحازم إمام.. واستمرار غياب شيكابالا وجمعة أمام سموحة ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - انطلاق المرحلة الثانية من دوري المحترفين السبت.. مواجهات نارية منتظرة ساعة | رياضات أخرى
مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: قد نناقش فكرة استبدال المصابين في حالة واحدة فقط ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حوار في الجول – بلال: مصطفى محمد؟ رأيي واضح ولن أغيره.. ورأيت عبد اللطيف في لقاء الـ 6-1 فقط 2 15 رصاصة نارية من مرتضى إلى لاعبي الزمالك: "إذا أراد أحدكم الانضمام لـ الأهلي سأوافق" 3 كلوب مازحا: سأعطي صلاح شارة القيادة خلال نهائي المونديال في حالة واحدة 4 مباريات نارية في ثمن نهائي الأبطال.. جوارديولا يواجه ريال مدريد وصلاح ضد أتليتكو

قد ينال إعجابك