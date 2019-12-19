قائمة الزمالك – عودة زيزو وحازم إمام.. واستمرار غياب شيكابالا وجمعة أمام سموحة

عاد أحمد سيد "زيزو"، وحازم إمام لقائمة الزمالك أمام سموحة، فيما استمر غياب محمود عبد الرازق "شيكابالا"، وعبد الله جمعة أمام سموحة.

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك، قائمة فريقه لمباراة سموحة في الدوري.

وشهدت قائمة الزمالك، عودة أحمد سيد "زيزو"، وحازم إمام ظهير أيمن الفريق للقائمة بعد شفائهما من الإصابة، فيما استمر غياب عبد الله جمعة وشيكابالا.

من جهة أخرى، تواجد مصطفى محمد كمهاجم وحيد في القائمة للقاء، فيما يتواجد إسلام جابر كظهير أيسر بديل.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد عبد الشافي – إسلام جابر – محمد عبد السلام – محمد عبد الغني – محمود علاء – حازم إمام.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" – أشرف بنشرقي – محمد أوناجم – مصطفى فتحي – كريم بامبو.

الهجوم: مصطفى محمد.

ويلتقي الزمالك مع سموحة مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

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