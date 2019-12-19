كوت ديفوار أو جنوب إفريقيا؟ ماذا ينتظر مصر في تصفيات كأس العالم

في 21 يناير المقبل، سيعرف منتخب مصر منافسيه الـ3 في تصفيات كأس العالم 2022.

نظام التصفيات تغير، أو بالأحرى عاد لطريقة التأهل الخاصة بنسخة 2014، 10 مجموعات تضم 4 فرق ويتأهل أوائلها إلى المرحلة النهائية، ليتقابلا في مباراتي ذهاب وعودة في المرحلة الثالثة للتصفيات، لتتأهل 5 فرق إلى كأس العالم 2022 في قطر.

تصنيف شهر ديسمبر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المعلن يوم الخميس، هو الذي سيُعتمد عليه في إجراء القرعة، ما يعني أن منتخب مصر سيكون ضمن التصنيف الأول للمرحلة الثانية في محاولة للوصول لكأس العالم لمرة ثانية على التوالي، ومرة رابعة عموما.

التصفيات ستنطلق في مارس المقبل وستستمر حتى أكتوبر 2021، فيما ستقام المرحلة الثالثة في نوفمبر 2021.

تصنيف القرعة

المستوى الأول: السنغال – تونس – نيجيريا – الجزائر – المغرب – غانا – مصر – الكاميرون – مالي – الكونغو الديمقراطية

هذه الفرق لن تقع مع مصر في المجموعة، ولكن مواجهة قوية ضد كوت ديفوار، أو ثأرية للفراعنة ضد جنوب إفريقيا قد تحدث.

المستوى الثاني: بوركينا فاسو – كوت ديفوار – جنوب إفريقيا – غينيا – أوغندا – كاب فيردي – الجابون – بنين – زامبيا – الكونغو

المستوى الثالث: مدغشقر – موريتيانيا – ليبيا – موزمبيق – كينيا – إفريقيا الوسطى – زيمبابوي – النيجر – ناميبيا – غينيا بيساو

المستوى الرابع: مالاوي – أنجولا – توجو – السودان – رواندا – غينيا الإستوائية – تنزانيا – إثيوبيا – ليبيريا - جيبوتي

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