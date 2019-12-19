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لجنة الانضباط تقرر إيقاف إداري ومدرب حراس الزمالك
الخميس، 19 ديسمبر 2019 - 16:13
كتب :
عاطف شادي
الزمالك - طلائع الجيش - كريم بامبو
طلائع الجيش
الزمالك
في الدوري
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