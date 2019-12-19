يبدو وأن اللجنة الخماسية المديرة لاتحاد الكرة لديها استعداد لمناقشة فكرة استبدال اللاعبين المصابين والغائبين لظروف قهرية في قوائم فرق الدوري المصري، ولكن هناك شرط واحد لتطبيق الفكرة.

مصدر في اتحاد الكرة أوضح لـFilGoal.com أن هناك استعدادا لمناقشة الفكرة، لتصبح فرق الدوري المصري قادرة على استبدال اللاعبين الغائبين لظروف قهرية في قوائمها دون احتسابهم ضمن لائحة الاستبدال التي تحتم على كل فريق استبدال 5 لاعبين فقط في قوائمهم.

ولكن المصدر استدرك "الشرط الوحيد لتطبيق الفكرة هي موافقة كل فرق الدوري الـ18 عليها".

وفي وقت سابق، قال مصدر داخل الاتحاد لـFilGoal.com إن "رغبة اتحاد الكرة هي استكمال المسابقة بقواعدها المبلغة للأندية قبل انطلاق الموسم". (طالع التفاصيل)

كان ذلك قبل أن يصرح رئيس الزمالك مرتضى منصور قائلا: "يحق لي استبدال اللاعبين الهاربين من قائمتي".

وأضاف مرتضى "اللاعب الهارب مثل اللاعب المصاب لفترة طويلة. الزمالك يحق له استبدال اللاعبين الهاربين والأهلي يحق له استبدال اللاعبين المصابين لفترة طويلة مثل محمد محمود وحمدي فتحي. الاتحاد الدولي يقول ذلك لأن تلك ظروف قهرية على أي فريق". (طالع التفاصيل)

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