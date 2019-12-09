أكد مصدر باتحاد الكرة أن رغبة اللجنة الخماسية المديرة له هي إبقاء قاعدة الاستبدال في انتقالات يناير، كما هي.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "رغبتنا الدائمة هي استكمال المسابقة بنفس القواعد التي بدأت بها حفاظا على تكافؤ الفرص".

وأضاف "لم يحدث وأن فاتحنا أي ناد لفتح الاستبدال".

تقول لائحة القيد للدوري المصري إن من حق كل ناد إعارة 5 لاعبين خلال الموسم، وكذلك استبدال 5 لاعبين من قائمته – التي تضم بحد أقصى 30 لاعبا - بلاعبين آخرين في أي وقت خلال الموسم.

وبالتالي، لا يملك الزمالك سوى مكان واحد، والأهلي مكانين، فيما لا يملك بيراميدز أي مكان في قائمته، حسبما أوضح المصدر.

وأتم المصدر بالتأكيد، أن رغبة اتحاد الكرة هي استكمال المسابقة بقواعدها المبلغة للأندية قبل انطلاق الموسم.

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