تشكيل الإسماعيلي المتوقع – مفاضلة في الهجوم.. وعبد الرحمن مجدي يقود الصفوف ضد الأهلي

من المتوقع أن يقود عبد الرحمن مجدي صفوف الإسماعيلي الذي يقابل الأهلي في الجولة التاسعة في الدوري المصري.

ولكن، يفاضل مدرب الدراويش المؤقت أدهم السلحدار بين محمد الشامي، والناميبي بينسون شيلونجو، في قيادة خط هجوم الفريق.

باهر المحمدي سيقود دفاع الفريق الشاب، حيث سيرافقه أحمد أيمن ومحمد هاشم ومحمود البدري.

وفي خط الوسط الهجومي، قد يتجه السلحدار للدفع بهمام طارق وبيكيتي سيلفا بجانب عبد الرحمن مجدي، مع احتمالية الاعتماد على أحمد مدبولي منذ البداية.

التشكيل المتوقع للإسماعيلي..

حراسة المرمى: محمد مجدي

الدفاع: أحمد أيمن – باهر المحمدي – محمد هاشم – محمود البدري

الوسط: محمود عبد العاطي "دونجا" – محمد بيومي – عبد الرحمن مجدي – همام طارق – بيكيتي سيلفا

الهجوم: بينسون شيلونجو (محمد الشامي)

ويتصدر الأهلي الدوري بالعلامة الكاملة، 6 مباريات بـ18 نقطة.

أما الإسماعيلي فيحل سادسا بـ13 نقطة من 8 مباريات.

اقرأ أيضا

ليفربول سيتحدث اليابانية

البدري يكشف سبب غيابه عن متابعة مباريات الدوري

فيديو في الجول – ماني يُغني لصلاح "الملك المصري"

تصنيف فيفا - منتخب مصر ثابت في المركز 51 عالميا والسابع إفريقيا

تشكيل الأهلي المتوقع – عودة معلول ومشاركة ديانج ضد الإسماعيلي