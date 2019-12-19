تشكيل الأهلي المتوقع – عودة معلول ومشاركة ديانج ضد الإسماعيلي

الخميس، 19 ديسمبر 2019 - 11:31

كتب : FilGoal

هدف وليد أزارو مع الأهلي أمام الإسماعيلي

من المتوقع أن يشارك المالي أليو ديانج أساسيا في خط وسط الأهلي حينما يواجه الإسماعيلي في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

الأهلي يعاني من غيابات عديدة، على رأسها رمضان صبحي وأحمد فتحي وعمرو السولية، لتصبح مهمة ريني فايلر في اختيار تشكيل الفريق أصعب من أي مباراة سابقة.

ولكن، فايلر سيتم دعمه بعودة ظهيره الأيسر الأساسي علي معلول بعد إصابته في مباراة النجم الساحلي التونسي في دوري أبطال إفريقيا، وعودته للتشكيل الأساسي متوقعة.

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ويصبح التشكيل المتوقع كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول

الوسط: أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – وليد سليمان – جونيور أجايي – حسين الشحات

الهجوم: وليد أزارو

ويتصدر الأهلي الدوري بالعلامة الكاملة، 6 مباريات بـ18 نقطة.

أما الإسماعيلي فيحل سادسا بـ13 نقطة من 8 مباريات.

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