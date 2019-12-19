أبدى محمد عواد حارس نادي الزمالك، غضبه العارم بسبب الانتقادات الموجهة ضده في الفترة الأخيرة.

وقال محمد عواد في تصريحات لـFilGoal.com: "أدفع ضريبة تصفية حسابات بعيدة عن كرة القدم لتوجيه الرأى العام ضدي ولا أعرف لماذا".

وأضاف "لا أحد يشيد بي بنفس أسلوب النقد الحالي حينما حصلت علي الكأس بعد الانضمام للفريق بأسابيع فقط، وصعدت بالفريق لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا وتقديم مباراة جيدة. وقتها لم تكن الإشادة بنفس النقد ولكن الآن النقد مبالغ فيه".

عواد أتبع "نعم أخطأت أمام طلائع الجيش خلال الهدف، لكنني تصديت لركلة جزاء خلال المباراة نفسها وهذا وارد جداً ودوري بالتأكيد هو المحافظة على نظافة شباكي وهذا ما أسعي إليه دائما مع فريق بحجم الزمالك، لكنني ألعب كرة قدم وليس شيء آخر".

حارس الزمالك أكمل "تحديت الجميع من أجل الانضمام للزمالك، وتنازلت عن الكثير من الأموال من أجل التواجد في هذا الكيان العظيم، فأنا أعرف جيدا الضغوطات قبل الانضمام للفريق وأهلت نفسي لذلك، ولكن تصفية الحسابات أمر آخر ليس له علاقة كرة القدم".

وواصل "ما يحدث الآن مؤامرة لإسقاط الفريق وإسقاطي، لأنهم يعلمون أن الفريق يمتلك لاعبين على مستوى عال ويخشونه".

عواد وجه رسالة لجماهير الزمالك قائلا "الزمالك لن يسقط لأنه يمتلك جماهير عظيمة وواعية تحميه من هذه المؤامرات، وأعد الجماهير العظيمة بتحسين النتائج خلال الفترة المقبلة وأعدكم ببذل كل ما لدي لعودة الفريق لمكانه الطبيعي".

وأتم "أتمنى منكم الدعم و ليس الهجوم المستمر من أجل التتويج بالبطولات التى جئت لأرفعها".

ويستعد الزمالك لمواجهة حسام حسن مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري.

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