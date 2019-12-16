رسائل نارية من مرتضى.. عن "الهارب" كهربا وسياسة الاستبدال وهل يعود النقاز

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسائل نارية في أولى تصريحاته بعد إعلان الأهلي تعاقده مع محمود عبد المنعم "كهربا".

وقال مرتضى منصور: "تعاقد الأهلي مع كهربا "بلطجة" ولن نقبل ذلك أبدا".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الحدث اليوم "محمود الخطيب –رئيس الأهلي- يريد إشعال فتنة كبيرة بين جماهير الأهلي والزمالك. لأول مرة في التاريخ يتعاقد الأهلي مع لاعب عقده ساري مع الزمالك".

وواصل "كهربا عقده ساري مع الزمالك. هو لاعب هارب ولن نترك حقنا أبدا".

وتابع "الزمالك سيحصل على حقه بالكامل في صفقة كهربا، وعلى جماهير الزمالك ألا تشعر بالقلق على الإطلاق. أرسلنا ملفا كاملا للاتحاد الدولي وبه كافة الأدلة على صحة عقده مع الزمالك وتخطيطه سابقا للهروب والانضمام لـ الأهلي".

وأكمل حديثه قائلا: "محمود الخطيب أدخل نفسه في معركة لا يقدر عليها. لن نترك حقنا".

وأعلن الأهلي يوم الجمعة عن تعاقده مع محمود عبد المنعم "كهربا" في صفقة انتقال حر بعدما فسخ اللاعب عقده بالتراضي مع ديسبورتيفو أفيش البرتغالي الذي أنضم له دون موافقة الزمالك. (طالع التفاصيل)

هل بالفعل سيعود حمدي النقاز لـ الزمالك من جديد بعد تدخل أكثر من طرف لحل الأزمة؟ سؤال أجاب عنه رئيس القلعة البيضاء قائلا: "الخائن ليس له أي مكان في الزمالك".

وأعلن "صفحة حمدي النقاز انتهت تماما بالنسبة لـ الزمالك. لا نقبل سياسة لوي الذراع وتشويه السمعة".

وفسخ النقاز عقده في وقت سابق مع الزمالك بعدما شكا عدم حصوله على مستحقاته، رغم نفي الزمالك ذلك.

وخرجت بعض التقارير الصحفية لتشير إلى إمكانية عودة النقاز بعد تسوية الأزمة وتدخل بعض الأطراف، وهو ما نفاه رئيس الزمالك.

ماذا عن مصير خالد بوطيب، وهل يفسخ عقده بالتراضي مع النادي؟ قال رئيس الزمالك "تعاقدنا مع بوطيب وهو أفضل مهاجم في منتخب المغرب. هو لاعب محترم ونجم كبير وفي النهاية سنفعل الأصلح لنادي الزمالك".

ويرى رئيس الزمالك أن فريقه "يحق لي استبدال اللاعبين الهاربين من قائمتي".

وأشار "اللاعب الهارب مثل اللاعب المصاب لفترة طويلة. الزمالك يحق له استبدال اللاعبين الهاربين والأهلي يحق له استبدال اللاعبين المصابين لفترة طويلة مثل محمد محمود وحمدي فتحي. الاتحاد الدولي يقول ذلك لأن تلك ظروف قاهرية على أي فريق".

وتطرق رئيس الزمالك للهجوم على الحكم جهاد جريشة الذي يستعد لإدارة لقاء فريقه أمام طلائع الجيش، قائلا: "لا أريد جهاد جريشة في أي لقاء لـ الزمالك وأخطرت اتحاد الكرة سابقا بذلك أكثر من مرة".

وأتم "جهاد جريشة حكم ظالم ويتعمد ظُلم الزمالك".

ويواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش يوم الإثنين في السابعة والنصف مساءً يوم الإثنين في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري برصيد 3 نقطة من 6 مباريات، بينما طلائع الجيش في المركز الـ 16 برصيد 4 نقاط من نفس عدد المباريات.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك أمام الجيش من هنا

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