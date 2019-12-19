تمهيدا لإعلان أرتيتا؟ صحفي تليجراف: أرسنال يؤجل مؤتمر مباراة إيفرتون

أجل أرسنال مؤتمره الصحفي الخاص بمباراة إيفرتون، بحسب مراسل النادي لدى جريدة تليجراف سام دين.

وكتب دين عبر تويتر: "مفاجأة، أرسنال أجل المؤتمر الصحفي الذي كان مزمعا إقامته ظهر الخميس".

ويتقابل إيفرتون وأرسنال، الباحثان عن مدربين لقيادة الفريقين، يوم السبت المقبل في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي حيث يحل أرسنال عاشرا بـ22 نقطة وإيفرتون في المركز الـ16 بـ18 نقطة.

وربط العديد بين تأجيل المؤتمر الذي كان سيحضره فريدي ليونبرج المدرب المؤقت للفريق، والإعلان عن المدرب الأقرب للفريق، الإسباني ميكيل أرتيتا.

أرتيتا قضى ليلة الأحد الماضي في لندن بعد فوز فريقه مانشستر سيتي على أرسنال 3-0، مرشح لخلافة أوناي إيمري في أرسنال، وشوهد المدير التنفيذي للنادي اللندني فيناي فينكاتيشام ومحامي النادي حسين فهمي بعد منتصف الليلة، يغادران مقر إقامته في العاصمة بعد اجتماع قيل إنه استمر ساعتين ونصف.

أرتيتا قائد أرسنال السابق، كان مرشحا بقوة لتولي تدريب الفريق خلفا لأرسين فينجر لكن إدارة المدفعجية فضلت أوناي إيمري الذي تمت إقالته هذا الشهر.

صاحب الـ37 عاما يعمل كمساعد لجوسيب جوارديولا منذ توليه الأخير مهمة تدريب سيتي ف يوليو 2016، وعقده يستمر حتى صيف 2021.

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