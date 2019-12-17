مازيمبي يعلن إيقاف قائده لسوء السلوك

أعلن نادي مازيمبي الكونغولي إيقاف تريسور مبوتو قائد الفريق وأسطورة النادي لأجل غير مسمى بسبب سوء السلوك ومطالبة باعتذاره.

تريسور مبوتو النادي : مازيمبي مازيمبي

واعترض مبوتو على خروجه بديلا في مواجهة مازيمبي ضد موتيما بيمبي بالدوري يوم الأحد الماضي في الدوري الكونغولي وانتهت بفوز مازيمبي بهدفين دون رد.

وحل باتو كابانجو بديلا لمبوتو في الدقيقة 54، ليوجه قائد الفريق اعتراضه على بامفيل مهايو المدير الفني، كما اتجه مبوتو إلى المقصورة الرئيسية التي يجلس فيها مويس كاتومبي رئيس النادي ليسجل اعتراضه.

وقال مازيمبي في بيانه: "إيقاف مبوتو لأجل غير مسمى لحين اعتذاره للمدير الفني وللنادي، وقرار عودته مجددا سيكون في يد بامفيل مهايو المدير الفني".

وأضاف البيان "تخشى إدارة النادي فقدان السيطرة على الوضع داخل غرفة الملابس لأن مبوتو كان صديقا لمهايو عندما كان لاعبا للفريق قبل اعتزاله وتولي المسؤولية الفنية".

علاقة مبوتو بمدربه متوترة منذ الموسم الماضي، إذ قرر المدرب إخراج اللاعب خلال مواجهة الإسماعيلي الموسم الماضي في دوري أبطال إفريقيا لكن اعتراض الجماهير تسبب في إلغاء التغيير.

وحدثت مشادة أيضا بين اللاعب والمدرب في تدريب سابق للفريق بسبب استبعاده من قائمة الفريق قبل أن يتدخل رئيس النادي وينهي الأمر وقتها.

ويعد مبوتو أحد أبرز اللاعبين في تاريخ مازيمبي إذ يتصدر قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ البطولات الإفريقيا بـ 55 هدفا.

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