طارق يحيى بعد فوز الطلائع: أعتذر لجماهير الزمالك.. وعيب ما يُقال عني

تحدث طارق يحيى المدير الفني لفريق طلائع الجيش عقب انتصار فريقه أمام الزمالك، مشيرا إلى "اعتذر لجماهير الزمالك ولكنني في موقف صعب للغاية".

طلائع الجيش انتصر على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين في لقاء مثير في الجولة الثامنة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال طارق يحيى: "أحمد الله على الانتصار. الوضع صعب للغاية في الطلائع ولدي مجموعة غير طبيعية من المشاكل بسبب الإصابات".

وأضاف في تصريحاته مع أون سبورت عقب المباراة "البعض قال إنني أُريح 7 لاعبين ضد الزمالك، أقول لهم "عيب" ما يُقال عني".

وتابع "أنا راجل فلاح تربيت في الأرياف وأعرف جيدا أداب المهنة. عيب ما يُقال دائما عني".

وأكمل حديثه قائلا: "أعتذر لجماهير الزمالك. اعذروني بسبب صعوبة موقفنا في الدوري وتلك هي مهنتي".

وأوضح "عملت في الزمالك لمدة شهر ونصف وتفانيت في علمي ونفذت اتفاقي مع مرتضى منصور رئيس الزمالك بالاستمرار حتى قدوم المدرب الجديد".

واستمر "مهنتي هي التدريب وهدفي هو الانتصار على كافة الفرق. يكفي ما يُقال عني من شائعات مثل إراحة اللاعبين أمام الزمالك. هناك 6 لاعبين مصابين في الفريق".

وأشار طارق يحيى "المباراة أصبحت أصعب بعد ركلة الجزاء المهدرة لنا، ولكن في النهاية الكل كان على قدر المسؤولية وظهرنا بشكل جيد جدا وحققنا الانتصار".









































































































































































ثلاثية طلائع الجيش جاءت عن طريق محمد شحاتة وناصر منسي وأحمد سمير في الدقائق 3 و42 و58.

بينما ثنائية الزمالك جاءت عن طريق مصطفى محمد وكريم بامبو.

طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش كتب انتصاره الشخصي الأول على الزمالك منذ 20 ديسمبر عام 2015، وقتها فاز مع الطلائع ضد الزمالك وبنفس النتيجة 3-2 أيضا.

وسقط الزمالك في فخ الهزيمة للمرة الثانية في الدوري هذا الموسم، وللمرة الأولى تحت قيادة كارتيرون.

كارتيرون قاد الزمالك في ثلاث مواجهات قبل لقاء طلائع الجيش وانتصر فيهم جميعا، وسقط في اللقاء الرابع.

وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 13 في المركز الرابع.

بينما ارتقى طلائع الجيش للمركز الـ 12 بعدما وصل للنقطة السابعة.

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