اقتربت عودة محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك للصورة، بعد غياب طويل لإصابته في وتر أكيليس.

مصدر داخل نادي الزمالك صرح لـ FilGoal.com أن "جنش سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق خلال فترة تتراوح ما بين 10 إلى 15 يوما".

وأوضح المصدر أن "جنش حاليا في المراحل الأخيرة من البرنامج التأهيلي للتعافي من إصابته".

وكان جنش (32 عاما) قد تعرض لقطع في وتر أكيليس خلال تدريب منتخب مصر في 28 يونيو 2019.

وخاض جنش 27 مباراة في الدوري المصري الموسم الماضي، وساهم في تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتعاقد الزمالك مع 3 حراس مرمى في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، هم: محمد عواد، ومحمد أبو جبل، ومحمد صبحي.

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