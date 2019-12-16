ثاني أقل عدد من النقاط وشيء جيد لـ مصطفى محمد في أبرز أرقام انتصار الطلائع على الزمالك

خسر الزمالك للمرة الثانية له في الدوري خلال الموسم الجاري وتلك المرة جاءت أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف لهدفين في ملعب الجيش بالسويس في ثامن جولات الدوري.

وجعلت تلك الهزيمة رصيد الزمالك يتجمد عند 13 نقطة ليحتل بهم المركز الرابع.

ويستعرض FilGoal.com أبرز أرقام انتصار طلائع الجيش على الزمالك.

الفوز السابع

التقى الزمالك مع طلائع الجيش 31 مرة في كل البطولات وكانت السيطرة في الموجهات عبر التاريخ للفريق الأبيض.

فاز الزمالك 17 مرة وتعادل مع منافسه في سبع مرات.

لكن اليوم كتب طلائع الجيش انتصاره السابع في تاريخه على حساب الزمالك.

وأصبح ذلك الفوز هو الأول للطلائع على الزمالك منذ موسم 2017-2018 بعد الانتصار بهدف دون رد سجله صلاح أمين آنذاك.

ثاني أقل عدد من النقاط

منذ تتويج الزمالك بلقب الدوري في موسم 2014-2015 لم يحقق نقاطا أقل من الموسم الجاري سوى مرة وحيدة فقط.

كان ذلك في الموسم قبل الماضي 2017-2018 حينما ظفر الفريق بـ12 نقطة بعد أول سبع مباريات.

ومنذ موسم 2014-2015 جاءت نقاط الزمالك في أول سبع مباريات بترتيب خوضه للمواجهات وليس ترتيب الجولات كالتالي:

2014-2015: 15 نقطة

2015-2016: 16 نقطة

2016-2017: 17 نقطة

2017-2018: 12 نقطة

2018-2019: 14 نقطة

2019-2020: 13 نقطة

هزيمتان لأول مرة

منذ موسم 2014-2015 الذي ظفر فيه الزمالك بلقب الدوري لم يخسر الفريق الأبيض مطلقا مرتين في أول سبع مباريات خاضها في الدوري.

ولكن في الموسم الجاري حدث ذلك بعد الهزيمة من إنبي وطلائع الجيش.

عودة كارتيرون

في الأهلي تأخر باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للزمالك والأسبق للفريق الأحمر في النتيجة أربع مرات.

بعدما يتأخر كارتيرون في النتيجة مع الأهلي فإنه فاز مرة وحيدة على الترسانة وخسر مرتين من الاتحاد السكندري والترجي وتعادل مع الإسماعيلي.

وأمام الطلائع كانت هذه المرة الأولى التي يتأخر فيها الزمالك مع كارتيرون في النتيجة ولكنه خرج خاسرا.

رقم جيد لمصطفى محمد

سجل مصطفى محمد مهاجم الزمالك هدفا لثاني مباراة على التوالي مع الزمالك في الدوري وهو أمر يحدث له للمرة الأولى في مسيرته مع الفريق الأبيض.

وإجمالا أفضل فترة في مسيرة مهاجم الزمالك الشاب تهديفيا كانت مع طلائع الجيش نفسه الموسم الماضي.

ففي خلال ذلك الموسم سجل مصطفى محمد أهدافا لأربع مباريات متتالية في الدوري وهو رقم يقترب منه الآن مع الزمالك.









































































































































































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