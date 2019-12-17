في عروس البحر المتوسط الاتحاد والأولمبي، وفي القناة يقارع الإسماعيلي المصري، وفي قاهرة المعز يتنازع أكبر ناديين إفريقيين، وفي المحلة أيضا هناك دربي بين كبيرين.

لأحدهما باع طويل في الدوري الممتاز، والآخر كان سيدا للكرة المصرية يوما ما.

بلدية المحلة وغزل المحلة.

اليوم الثلاثاء يصطدمان في الجولة التاسعة من مجموعة بحري لدوري الدرجة الثانية، يستضيف غزل المحلة جاره اللدود في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة وتنقل قناة نايل سبورت المباراة.

FilGoal.com استرجع ذكريات واحد من أقوى الدربيات المصرية، مع نجوم عاشوه في الميدان وتذوقوا طعم التنافس فيه على زعامة المحلة الكبرى.

يحكي إكرامي عبد العزيز مهاجم "الفلاحين" السابق "المباراة لا تقل عن قمة الزمالك والأهلي، لدينا نفس الشغف والقوة. كنت أستمتع بالحضور الجماهيري في المواجهة".

ويقول أحمد فاروق النجم السابق لبلدية المحلة ومنتخب مصر "الدربي في الدوري الممتاز بدأ في مطلع التسعينيات، لا أنسى ثاني مباراة شاركت بها، غزل المحلة كان متقدما بهدفين ثم حققنا عودة مثيرة وفزنا 3-2".

لقاء 3-2 كان بتاريخ 7 مارس 1993، سجل فيه أسامة حامد هدفين للبلدية في الدقائق الأخيرة ليمنح ناديه انتصارا هو الأول له على جاره في الدوري الممتاز.

لاعب آخر شارك في دربي المحلة وكذلك قمة الأهلي والزمالك هو أحمد صالح، يروي ذكرياته بالقول:"الجمهور هو هو، لديه شغف شديد للمباراة. الملعب كان يمتلئ عن آخره وكان اللاعبون يستمتعون. وحين ينتقل لاعب من الغزل إلى البلدية أو العكس كان الجمهور يغضب لذلك".

شريف الخشاب نجم غزل المحلة السابق ومنتخب مصر لم يخض الدربي لأن بلدية المحلة لم يكن قد تأهل بعد للدوري الممتاز، لكنه شارك في المباراة من مقعد المدير الفني.

يحكي الخشاب "تسببت في هبوط بلدية المحلة في إحدى المرات، فزنا بثلاثة أهداف وكان يجب على البلدية أن ينتصر ليبقي في الدوري".

في موسم 2004-2005 كان الخشاب مدربا لغزل المحلة، وفي الجولة قبل الأخيرة استضاف جاره وفاز باستحقاق بأهداف إكرامي عبد العزيز ومحمود صبحي وأشرف شيحة ليفقد بلدية المحلة آخر أمل له في البقاء بين الكبار.

يغيب بلدية المحلة عن الدوري الممتاز منذ 11 عاما، وغزل المحلة، بطل مصر في موسم 1972-1973، لم يعد لمقارعة الكبار منذ هبوطه في موسم 2015-2016.

يتصدر فاركو ترتيب مجموعة بحري برصيد 18 نقطة، يبتعد عنه غزل المحلة بأربع نقاط ويحتل المركز الثالث، بينما بلدية المحلة خامس الترتيب ورصيده 12 نقطة.

الغلبة للفلاحين في الدربي، ففي آخر 10 مباريات بين الفريقين فاز بلدية المحلة مرة وحيدة وسقط 5 مرات.

حوارات.. رضا السنباطي

تحرير.. نادر عيد

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