شاهد – طارق يحيى يبكي ويوجه رسالة للجميع بعد الفوز على الزمالك

لم يتمالك طارق يحيى المدير الفني لفريق طلائع الجيش نفسه ليبكي أثناء توجيه رسالة عقب فوز فريقه على الزمالك.

طلائع الجيش انتصر على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين في لقاء مثير في الجولة الثامنة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

مراسل قناة تايم سبورتس طلب من طارق يحيى توجيه رسالة للجميع عقب الانتصار على الزمالك.

مدرب طلائع الجيش صمت قليلا قبل أن يقول "الله نصرني".

وأضاف باكيا "نصرني أمام العديد ممن يُشككون في".

ولم يقدر طارق يحيى على مواصلة الحديث ليغادر باكيا.

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** لقطة طارق يحيى في الدقيقة 5:28**

ثلاثية طلائع الجيش جاءت عن طريق محمد شحاتة وناصر منسي وأحمد سمير في الدقائق 3 و42 و58.

بينما ثنائية الزمالك جاءت عن طريق مصطفى محمد وكريم بامبو.

طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش كتب انتصاره الشخصي الأول على الزمالك منذ 20 ديسمبر عام 2015، وقتها فاز مع الطلائع ضد الزمالك وبنفس النتيجة 3-2 أيضا.

وسقط الزمالك في فخ الهزيمة للمرة الثانية في الدوري هذا الموسم، وللمرة الأولى تحت قيادة كارتيرون.

كارتيرون قاد الزمالك في ثلاث مواجهات قبل لقاء طلائع الجيش وانتصر فيهم جميعا، وسقط في اللقاء الرابع.

وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 13 في المركز الرابع.

بينما ارتقى طلائع الجيش للمركز الـ 12 بعدما وصل للنقطة السابعة.











































































































































































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