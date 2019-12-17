توصل الهلال السوداني لاتفاق مع الكونغولي جونيور مابوكو مهاجم وادي دجلة السابق للانضمام للفريق خلال الفترة المقبلة في صفقة انتقال حر بعد ان فسخ تعاقده مع نادي الشرطة العراقي.

وأكد محمود جبارة مدير الكرة بنادي الهلال اتفاق مسئولي النادي مع جونيور مابوكو حيث قال لـFilGoal.com "تواصلنا مع اللاعب خلال الأيام الماضية بعد أن قمنا بعرضه على المدير الفني الجديد حمادة صدقي الذي وافق عليه وعلى الفور تم التوصل لاتفاق معه وسيصل للسودان خلال الساعات المقبلة للتوقيع والإنضمام لتدريبات الفريق".

و نشر مابوكو فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم يؤكد فيه اتفاقه مع نادي الهلال حيث قال في الفيديو "جونيور مابوكو قريبا في السودان في الهلال".

وكان جونيور مابوكو صاحب الـ 29 عام قد سبق له اللعب في وادي دجلة في موسم 2016/2017 وسجل حينها 3 أهداف في 22 مباراة منها هدف ضد الأهلي.

آخر محطات مابوكو كانت مع نادي الشرطة العراقي وقام بفسخ تعاقده مع الفريق في الأيام الماضية بسبب عدم شعور أسرته بالأمان داخل العراق بعد أحداث المظاهرات التي شهدتها البلاد بعد انضمامه للفريق في أغسطس الماضي.

و في نفس السياق أكد جبارة أن ادارة النادي قررت إعادة فتح المفاوضات مع المدافع المالي ساليف كوليبالي مدافع الأهلي السابق بناء على طلب المدرب حمادة صدقي.

وأوضح جبارة "هناك مفاضلة بينه وبين مدافع مالي آخر هو حامد موريس إيسوكو الذي فسخ تعاقده في سبتمبر الماضي مع نادي كاظمة الكويتي، وسيتم الاستقرار على مدافع الفريق في جلسة ستجمع المدرب مع ادارة النادي خلال اليومين المقبلين".

وكان جبارة أكد لـ FilGoal.com في وقت سابق توقف المفاوضات مع المدافع المالي ساليف كوليبالي بسبب عدم استطاعة النادي قيده في قائمته الإفريقية لمشاركته مع الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب فريق الموج الأزرق في المجموعة الثانية للبطولة التي تضم الأهلي والنجم الساحلي التونسي وبلاتينوم المنتمي لزيمبابوي.

واستضاف الهلال فريق بلاتينوم في الجولة الأولى وفاز بنتيجة 2-1 ويستضيف النجم والأهلي في يناير المقبل.

ويحتل الهلال المركز الثالث في ترتيب المجموعة بفارق المواجهات المباشرة مع الأهلي الوصيف ولكل منهما فوز وخسارة.

وخسر الهلال في الجولة الثانية في القاهرة أمام الأهلي بنتيجة 2-1.

ويتصدر النجم ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط ويتذيلها بلاتينوم بلا رصيد.

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