منافس الأهلي - كاف يهدد الهلال بنقل مبارياته خارج السودان

قال نادي الهلال السوداني إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" هدده بنقل مبارياته لدولة أخرى إن لم يستوف شروط يجب توافرها في ملعبه.

ونشر الهلال عبر صحفته الرسمية في فيسبوك فاكسا تلقاه من كاف يطلب فيه الأخير بعض الأشياء الذي يجب تزويد الملعب بها.

وطلب كاف من الهلال تحسين إضاءة الملعب وتركيب 6 ساريات أعلام في الناحية الشرقية وتوفير غرفة مراقبة مزودة بدائرة تلفزيونية وتوفير إضاءة طوارئ في حالة انقطاع الكهرباء وتزويد منطقة المصورين خلف المرميين بمقاعد وشبكة انترنت وتوصيلات كهربائية وكابلات وتوفير كافيتيريا لتقديم المرطبات والوجبات السريعة في كل القطاعات وتخصيص دورات مياه للنساء مزودة بكل المتطلبات الصحية.

ويستضيف الهلال في ملعبه مباريات دوري أبطال إفريقيا والتي يشارك فيها حاليا باعتباره وصيف الدوري.

video:1

ويلعب فريق الموج الأزرق في المجموعة الثانية للبطولة التي تضم الأهلي والنجم الساحلي التونسي وبلاتينوم ستارز المنتمي لزيمبابوي.

واستضاف الهلال فريق بلاتينوم في الجولة الأولى وفاز بنتيجة 2-1 ويستضيف النجم والأهلي في يناير المقبل.

ويحتل الهلال المركز الثالث في ترتيب المجموعة بفارق المواجهات المباشرة مع الأهلي الوصيف ولكل منهما فوز وخسارة.

وخسر الهلال في الجولة الثانية في القاهرة أمام الأهلي بنتيجة 2-1.

ويتصدر النجم ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط ويتذيلها بلاتينوم بلا رصيد.

ويقود حمادة صدقي لاعب الأهلي ومصر السابق فريق الهلال الذي يستضيف هلال الفاشر يوم السبت في الجولة التاسعة من الدوري.

طالع أيضا

البدري: الدوري لم يفرز لاعبين جدد للمنتخب

تعرف على مواعيد مباريات الثلاثاء

أحمد سمير لاعب طلائع الجيش: أشياء غريبة تحدي لي ضد الزمالك

أبرز أرقام الفوز المثير لطلائع الجيش على الزمالك

طارق يحيى يبكي بعد فوزه على الزمالك

ميدو بعد السقوط أمام الاتحاد: لن أرمي المنديل