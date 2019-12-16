لن يستسلم وسيواصل القتال من أجل تعديل أمور فريقه. هكذا تحدث أحمد حسام "ميدو" عقب خسارة مصر للمقاصة أمام الاتحاد السكندري.

الاتحاد السكندري انتصر على المقاصة بثلاثية مقابل هدفين في لقاء مثير في الجولة الثامنة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

هزيمة هي الثالثة على التوالي للمقاصة والخامسة للفريق الفيومي في الدوري هذا الموسم.

وقال ميدو: "لا نستحق الهزيمة أمام الاتحاد السكندري".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "خسرنا أمام الاتحاد بأخطاء ساذجة. كنا الأفضل طوال المباراة ولا نستحق الهزيمة".

وواصل "استحوذنا على مجريات اللعب ولكن في النهاية خسرنا بسبب أخطاء ساذجة".

وأكمل حديثه قائلا: "سأواصل القتال مع المقاصة. سأحارب حتى النهاية".

وأوضح "امتلك مجموعة رائعة من المقاتلين في الجهاز الفني للفريق ولن أستسلم وسأواصل القتال لإصلاح كافة الأمور".

وأتم "هدفي إصلاح ما يحدث للمقاصة".

ويحتل المقاصة المركز الـ 13 برصيد 7 نقاط من 8 مباريات.

وتولى ميدو قيادة المقاصة في 8 مباريات في الدوري هذا الموسم. انتصر مرتين وتعادل مرة وخسر 5 مرات.

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