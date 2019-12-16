أحمد سمير: تحدث لي أشياء غريبة في مباريات الزمالك

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 - 23:38

كتب : FilGoal

الزمالك - طلائع الجيش - أحمد سمير

قال أحمد سمير لاعب طلائع الجيش، إنه دائما ما يتألق في مباريات الزمالك بقميص أكثر من نادٍ.

وصرح سمير عبر قناة تايم سبورتس "حظي عالي، وتحدث لي أشياء غريبة في مباريات الزمالك، لقد سجلت في مرماه بقميص الداخلية، وكذلك أمام الإسماعيلي".

وأضاف "في الموسم الماضي سجلت هدفين للطلائع في مرمى الزمالك، واليوم سجلت هدفا وصنعت آخر، وتسببت في ركلة جزاء".

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وأشار "ألعب لناد كبير، لذا يجب ألا أبخل بنقطة عرق واحدة، بل أبذل أقصى جهد".

وواصل أحمد سمير "كنا نحتاج الفوز أكثر، نعم الزمالك ينافس على لقب الدوري، لكننا لم نحقق أي فوز منذ بداية الموسم".

طلائع الجيش انتصر على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين في لقاء مثير في الجولة الثامنة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

ثلاثية طلائع الجيش جاءت عن طريق محمد شحاتة وناصر منسي وأحمد سمير في الدقائق 3 و42 و58.

بينما ثنائية الزمالك جاءت عن طريق مصطفى محمد وكريم بامبو.

طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش كتب انتصاره الشخصي الأول على الزمالك منذ 20 ديسمبر عام 2015، وقتها فاز مع الطلائع ضد الزمالك وبنفس النتيجة 3-2 أيضا.

وسقط الزمالك في فخ الهزيمة للمرة الثانية في الدوري هذا الموسم، وللمرة الأولى تحت قيادة كارتيرون.

كارتيرون قاد الزمالك في ثلاث مواجهات قبل لقاء طلائع الجيش وانتصر فيهم جميعا، وسقط في اللقاء الرابع.

وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 13 في المركز الرابع.

بينما ارتقى طلائع الجيش للمركز الـ 12 بعدما وصل للنقطة السابعة.

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