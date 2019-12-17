مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17-12-2019 والقنوات الناقلة.. مونديال الأندية وإثارة محلية

ثلاثاء لن يشهد مباريات دوري أبطال أوروبا، ولكنه سيشهد مباريات مثيرة أخرى.

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إنبي يواجه المصري في الخامسة مساءً في الجولة الثامنة من الدوري المصري على أون سبورت وتايم سبورتس.

وفي السابعة والنصف مساءً يلعب بيراميدز أمام الجونة على أون سبورت وتايم سبورتس.

في كأس العالم للأندية، يواجه الترجي التونسي نظيره السد القطري على المركز الخامس في الرابعة والنصف عصرا على بي إن سبورتس 1.

وفي السابعة والنصف مساءً يلعب فلامنجو البرازيلي أمام الهلال السعودي في نصف نهائي المونديال على بي إن سبورتس 1.

وفي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، يلعب ليفربول بالفريق الثاني ودون مدربه يورجن كلوب بسبب التواجد في مونديال الأندية، أمام أستون فيلا في العاشرة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 2.

أبرز مواجهات الدوري الألماني ستكون بين بوروسيا دورتموند أمام لايبزج في التاسعة والنصف مساءً ضمن الجولة الـ 16 في الدوري على بي إن سبورتس 5.

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