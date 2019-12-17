البدري: الدوري لم يفرز وجوها جديدة للمنتخب.. طلبت تجمعين للاعبين المحليين قبل مارس

يرى حسام البدري المدير الفني لمنتخب أن بطولة الدوري لم تفرز عناصر جديدة، يمكن الاعتماد عليها في الفترة القادمة.

وصرح البدري عبر قناة (الحدث اليوم) "الدوري مثير وهناك إثارة في صراع النقاط، لكن البطولة لم تفرز وجوها جديدة، فمن الصعب أن يرشح أحد 5 أسماء جديدة تنضم للمنتخب".

وأشار إلى أن "نتابع حاليا مباريات الدوري، وسوف أجتمع مع الجهاز المعاون الأسبوع المقبل لاستعراض الرؤية بشأن اللاعبين المحليين في ظل عدم إفراز عناصر جديدة".

وكشف حسام البدري "طلبت من اتحاد الكرة ضرورة وجود تجمعين قبل مارس المقبل، لأن مجموعة اللاعبين المحليين المختارة تفتقد للانسجام بشكل كبير".

وواصل "نعلم أنه لا توجد أجندة دولية قبل شهر مارس، إلا أن تجمع اللاعبين المحليين مرتين سوف يفيدنا بشكل كبير، وسأتابع الأمر مع اتحاد الكرة واللجنة الخماسية".

وبرر المدير الفني للمنتخب قراره "من الصعب أن يكون أول تجمع بعد فترة طويلة قبل مباراة في تصفيات كأس العالم، فالقرعة سوف تجرى في يناير، وأول مباراة في مارس".

في سياق آخر، أشار البدري "تألق محمد صلاح مع ليفربول مهم لعدة نواحي، فهو ممثل لمصر قبل العرب، ونفخر به جميعا ونسعد بما يقدمه".

وأردف "كمدرب لمنتخب مصر سعيد بعودته لمستواه ويتعافى بشكل جيد، لأن غياب صلاح كان من المؤثرات السلبية في الفترة الماضية".

وألمح حسام البدري في ختام تصريحاته "هناك عناصر مهمة بالمنتخب الأولمبي، ولكنها لن تتواجد بكم كبير في المنتخب الأول كما يتخيل البعض".

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