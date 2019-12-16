إثارة جنونية بين ميدو وطلعت يوسف.. الاتحاد يقهر المقاصة في متعة كروية رائعة

في واحدة من أفضل مباريات الدوري المصري منذ بداية الموسم، انتصر فريق الاتحاد السكندري على نظيره مصر للمقاصة بثلاثية مقابل هدفين.

لقاء مثير ورائع جمع بين كتيبة أحمد حسام "ميدو" وكتيبة طلعت يوسف، وانتهت بفوز الأخير في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

أحمد رفعت تألق وسجل هدفين وصنع آخر لـ رزاق سيسيه، بينما سجل للمقاصة الثنائي صلاح أمين وإيدو موسيس.

ووصل الاتحاد السكندري للنقطة 17 في المركز الثاني ليواصل مسيرته الرائعة في الدوري وعدم الهزيمة منذ الجولة الأولى أمام الزمالك.

بينما تجمد رصيد المقاصة عند النقطة السابعة في المركز الـ 13 بعد استمرار النتائج السلبية الأخيرة والهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري.

73`المقاصة 1-1 الاتحاد 80`المقاصة 1-2 الاتحاد 84`المقاصة 2-2 الاتحاد 85`المقاصة 2-3 الاتحاد لعبة الكراسي الموسيقية بين المقاصة والاتحاد 4 أهداف في 12 دقيقة 🔥🍿 pic.twitter.com/KYMqt3XESJ — FilGoal (@FilGoal) December 16, 2019

الإثارة بدأت مبكرا للغاية وتحديدا في الدقيقة الثالثة بعدما كاد فيكتور موسيس من افتتاح التسجيل للمقاصة.

لكن رد الاتحاد جاء سريعا وأكثر فعالية ومن علامة الجزاء.

رزاق سيسيه يسقط داخل منطقة الجزاء بعد كرة مشتركة مع عاصم سعيد والحكم لا يتردد ويحتسب ركلة جزاء للفريق السكندري.

ونجح أحمد رفعت في افتتاح التسجيل في الدقيقة الـ 19 من علامة الجزاء.

وفي الدقيقة 38 اخترق محمد إبراهيم منطقة جزاء الاتحاد السكندري، قبل أن يسقط أرضا بعد تدخل من إسلام جمال.

وتولى محمد إبراهيم مسؤولية تسديد ركلة الجزاء، إلا أن عماد السيد تصدى للركلة ليحافظ على تقدم فريقه.

تقدم انتهى عليه الشوط الأول، وتسبب في شوط ثان ولا أروع ولا أجمل.

حدث بالفعل في نفس الدقيقة في المباراتين.. رفيق كابو يهدر ركلة جزاء لـ وادي دجلة أمام المقاولون فيرد عليه محمد إبراهيم بإهدار ركلة أخرى للمقاصة أمام الاتحاد 👀👀 🟠 المقاولون 0 🆚 ⚪ وادي دجلة 0 🔵 مصر للمقاصة 0 🆚 🟢 الاتحاد 1#في_الدوري pic.twitter.com/TKXBwUHut7 — FilGoal (@FilGoal) December 16, 2019

من أجل تعديل النتيجة في الشوط الثاني، دفع ميدو بـ صلاح أمين بدلا من عمرو مرعي في الدقيقة 56 ثم صلاح عاشور بدلا من محمد إبراهيم.

تغييرات ميدو نتجت هدف التعادل بعد لعبة بدأها صلاح عاشور وأنهاها صلاح أمين بتسديدة متقنة في الشباك في الدقيقة 74.

لكن تعادل المقاصة لم يستمر لأكثر من 6 دقائق فقط ليعود أحمد رفعت ويُعيد الاتحاد للمقدمة.

هجمة مرتدة مثالية وتمريرة من خالد قمر إلى أحمد رفعت والأخير يهز الشباك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

الإثارة استمرت والمقاصة لم يستسلم ليعدل النتيجة في الدقيقة 84 عن طريق موسيس.

عرضية متقنة من صلاح عاشور من بعد منتصف الملعب بقليل وخروج غير موفق من عماد السيد، ورأسية من إيدو موسيس وهدف التعادل للمقاصة.

وعندما توقع الجميع نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي، استغل رزاق سيسيه تمريرة متقنة من أحمد رفعت وخروج محمود حمدي من مرماه، ليسدد بوجه القدم الخارجي داخل الشباك في الدقيقة 86.

هدف رائع كان قاتلا لآمال المقاصة في الخروج بأي نقاط من ملعب السلام، وكتب انتصار الاتحاد السكندري.

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