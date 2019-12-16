تشكيل الزمالك - أوناجم أساسي.. وعبد السلام ظهير أيمن أمام الجيش

دفع باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بالمدافع محمد عبد السلام في مركز الظهير الأيمن أمام طلائع الجيش.

ويلعب الزمالك ضد طلائع الجيش في الجولة الثامنة من الدوري المصري وتقام المباراة في استاد الجيش في السويس.

ويغيب عن الزمالك في المباراة حازم إمام للإصابة، لذلك دفع كارتيرون بمدافع المنتخب الأولمبي في هذا المركز.

بينما يشارك المغربي محمد أوناجم أساسيا مع الزمالك في هذه المباراة.

وجاء تشكيل الزمالك بالكامل كالآتي:

المرمى: محمد عواد.

الدفاع: عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام.

وسط الملعب: أشرف بنشرقي - فرجاني ساسي - يوسف إبراهيم "أوباما" - طارق حامد – أوناجم.

الهجوم: مصطفى محمد.

وجاءت قائمة بدلاء الزمالك في هذه المباراة كالآتي:

محمد أبو جبل - مصطفى فتحي - محمد حسن - عمر السعيد - إسلام جابر - كريم بامبو - أحمد عيد.

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