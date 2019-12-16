في الدرجة الثانية - الترسانة يفوز لأول مرة.. وبتروجت يسقط

فاز الترسانة يوم الإثنين لأول مرة في الموسم الحالي من دوري الدرجة الثانية بإسقاط مضيفه الزرقا بهدف دون رد سجله محمد كريسبو في ملعب رأس البر.

وتفوق القناة في مجموعة القاهرة على مضيفه النصر بهدفين لهدف وسجل حسام عبد الواحد وعلي شوقي هدفي الضيوف وأحرز للنصر بابا إبراهيم.

ورفع القناة رصيده إلى 15 نقطة في وصافة ترتيب مجموعة القاهرة بينما توقف رصيد النصر عند 10 نقاط ويحتل المركز السابع.

وفي ملعب بتروسبورت سقط بتروجت أمام ضيفه كوكاكولا بهدف أكرم عبد ربه ليرفع الأخير رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع ويتوقف بتروجت عند 9 نقاط ومركزه التاسع.

وفي أول مباراة مع مدربه سعد فاروق، تعادل النجوم في ملعب كلية الشرطة أمام مضيفه الداخلية بدون أهداف ليرفع رصيده إلى 11 نقطة مقابل 10 للأخير.

وسجل مصطفى زيكو لجمهورية شبين لكن أدرك عمر عدلي التعادل للمريخ في الدقيقة 98 لتنتهي مباراتهما بهدف لمثله.

ورفع جمهورية شبين رصيده إلى 13 نقطة وتوقف رصيد المريخ عند 5 نقاط.

وتتبقى مباراة وحيدة من الجولة الثامنة تجمع بين سيراميكا ومنتخب السويس يوم الأربعاء.

وفي مجموعة الصعيد، قاد المدرب أحمد صالح فريق الإعلاميين لإسقاط ديروط بهدفين لهدف ليترفع رصيد الأول إلى 10 نقاط ويتوقف الأخير عند 5 نقاط.

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