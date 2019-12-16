سكاي: أرسنال يفاوض سيتي من أجل تعيين أرتيتا مدربا له

دخل نادي أرسنال في مفاوضات مع إدارة مانشستر سيتي من أجل الاستعلام عن إمكانية الحصول على خدمات ميكيل أرتيتا مساعد جوسيب جوارديولا كمدرب للنادي اللندني. وذلك وفقا لشبكة سكاي سبورتس.

وقال التقرير إن أرسنال قد اجتمع بالفعل مع المدرب الإسباني الشاب، ويسعى للحصول على خدماته وبدأ الفعل خطواته الأولى من أجل تعيينه خلفا لأوناي إيمري.

أرتيتا قضى ليلة الأحد في لندن بعد فوز فريقه مانشستر سيتي على أرسنال 3-0، مرشح لخلافة أوناي إيمري في أرسنال، وشوهد المدير التنفيذي للنادي اللندني فيناي فينكاتيشام ومحامي النادي حسين فهمي بعد منتصف الليلة، يغادران مقر إقامته في العاصمة بعد اجتماع قيل إنه استمر ساعتين ونصف.

وكان أكثر من تقرير صحفي بريطاني قد أشار إلى أن أرتيتا يناسب رغبات أرسنال الذي يريد مدربا يعرف النادي وجاهز لتولي المسؤولية في أسرع وقت.

وقالت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية إن أرتيتا يرغب بشدة في تولي مهمة تدريب الفريق وأبدى جاهزيته للعمل مع اللاعبين فورا.

أرتيتا قائد أرسنال السابق، كان مرشحا بقوة لتولي تدريب الفريق خلفا لأرسين فينجر لكن إدارة المدفعجية فضلت أوناي إيمري.

صاحب الـ37 عاما يعمل كمساعد لجوسيب جوارديولا منذ توليه الأخير مهمة تدريب سيتي ف يوليو 2016، وعقده يستمر حتى صيف 2021.

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