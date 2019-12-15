عبد الحفيظ: لا أحد يقدر على الهروب من الأهلي.. ونستهدف صفقة أخرى

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي عن الصفقات الجديدة للفريق، ومن يرحل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال عبد الحفيظ: "حددنا صفقتين ونجحنا في إتمام الصفقة الأولى وهي صفقة كهربا وأثق في قدراته".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الأهلي "والآن نعمل على الصفقة الثانية".

ورفض عبد الحفيظ إعطاء أي معلومات عن الصفقة الجديدة سواء ذكر اسم اللاعب أو مركزه.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق بداية تحرك الأهلي للتعاقد مع بليسنج اليكي مهاجم نادي لوزيرن السويسري. (طالع التفاصيل)

وعن الراحلين من الأهلي، قال عبد الحفيظ: "حتى الآن لم يحدد الجهاز الفني أسماء الراحلين، ولقطع الشك في اليقين فنحن لا نُعطي أي أهمية لما يُقال عن دخول أحد في مفاوضات مع لاعب من فريقنا".

وأوضح "نحن نحترم لاعبينا ونُقدر ونحترم الجميع، وفي النهاية الخروج من الحسابات الفنية لا يُغير من الاحترام المتبادل بيننا".

وأكمل حديثه قائلا: "ليس نحن من يرحل أحد لاعبينا دون رغبتنا. نحن نحترم اللاعبين وملتزمون ماديا مع الجميع. نعطي المستحقات في موعدها ولا ننتظر شكوى أي أحد لفعل ذلك".

وأشار " لا نُغير العقود بعد توقيع اللاعبين دون علمهم. الأهلي ليس كذلك".



























































































































































الأهلي انتصر بهدف مقابل لا شيء على حساب حرس الحدود في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

هدف انتصار الأهلي جاء في الدقيقة 81 عن طريق تسديدة من عمرو السولية. (طالع التفاصيل)

وارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 18 في صدارة ترتيب الدوري المصري، وتجمد رصيد الحدود عند النقطة 10 في المركز الثامن.

وقبل الفوز على الحدود انتصر الأهلي على كل من سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة ووادي دجلة.

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