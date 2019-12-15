أرقام من فوز الأهلي على الحدود.. الشباك النظيفة وثامن لاعب يسجل مع فايلر

انتصار جديد في الدوري واستمرار الشباك النظيفة للأهلي بعد الفوز بصعوبة على حرس الحدود.

عمرو السولية النادي : الأهلي الأهلي

الأهلي فاز على حرس الحدود بهدف دون رد سجله عمرو السولية في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليحقق المارد الأحمر الفوز السادس من 6 لقاءات له.

وعاد الأهلي مرة أخرى لصدارة الدوري برصيد 18 نقطة وهي العلامة الكاملة من النقاط.

وبعد المباراة يستعرض معكم FilGoal.com بعض الأرقام الهامة من فوز الأهلي.

شوط أول سلبي

للمباراة الثانية على التوالي في الدوري هذا الموسم ينهي الأهلي الشوط الأول دون أن يسجل أي اهداف.

وأنهى الأهلي الشوط الأول من المباراة السابقة أمام وادي دجلة بالتعادل السلبي قبل أن يسجل ثلاثية في الشوط الثاني.

وأمام الحدود في مباراة اليوم كانت المرة الثانية الذي ينهي فيها الأهلي الشوط الأول دون أن يسجل أهداف مع فايلر في الدوري.

الفوز بهدف

بهدف دون رد يفوز الأهلي على الحدود، وهذه النتيجة تكررت للمرة الثانية مع الفريق الأحمر هذا الموسم في الدوري.

وفاز الأهلي على سموحة بهدف دون رد في الجولة الأولى من الدوري، وبعدما سجل رباعية امام الإنتاج الحربي وخماسية في شباك أسوان ورباعية ضد الجونة وثلاثية في مواجهة دجلة.

قبل أن يعود ليفوز بهدف واحد فقط أمام الحدود.

الشباك النظيفة

وللمرة الخامسة في الدوري هذا الموسم يخرج الأهلي شباك نظيفة.

شباك الأهلي لم تستقبل في 6 مباريات في الدوري هذا الموسم سوى هدف واحد كان أمام أسوان في الجولة الثالثة.

وحافظ لاعبو الأهلي على نظافة شباكهم أمام كل من سموحة والإنتاج والجونة ودجلة والحدود.

أول هدف

سجل عمرو السولية أول هدف له في الدوري هذا الموسم تحت قيادة ريني فايلر.

مع فايلر سجل للأهلي في الدوري كل من رمضان صبحي وحسين الشحات ووليد سليمان وجونيور أجايي ووليد أزارو وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ، وانضم له أمام الحدود عمرو السولية.

ليصبح السولية ثامن لاعب يسجل للأهلي في الدور مع فايلر.