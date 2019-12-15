العشري: التعادل كان هدف الحدود أمام الأهلي.. والحظ قهرنا

الأحد، 15 ديسمبر 2019 - 22:03

كتب : FilGoal

طارق العشري - فايلر - الأهلي - حرس الحدود

اعترف طارق العشري المدير الفني لـ حرس الحدود، أن فريقه بحث عن التعادل أمام الأهلي.

الحدود تلقى هزيمة قاتلة في الدقائق الأخيرة أمام الأهلي بهدف دون رد بالجولة الثامنة من الدوري المصري، بعد أداء دفاعي مستميت أغلب فترات اللقاء.

وصرّح العشري بعد المواجهة: "لعبنا بهدف التعادل أمام الأهلي؟ دون شك، النقطة مكسب أمام الأهلي".

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وأضاف: "لعبنا على التعادل أو أن نخطف هدفا، أغلقنا دفاعنا جيدا ولم يكن هناك حل أمام الأهلي سوى التسديد".

وصرح العشري: "أبارك للأهلي نقاط المباراة، وأبارك لفريقي أيضا على الأداء الجيد أمام الأهلي".

وأضاف: "لولا تسديدة السولية التي حالفه فيها الحظ بتغيير اتجاهها، لما تمكن الأهلي من الفوز بالمباراة، لأننا أحكمنا إغلاق دفاعنا جيدا".

وأردف: "بذلنا مجهودا كبيرا في سد الثغرات أمام الأهلي، وينقصنا فقط أن نقدم الإضافة الهجومية".

وأتم: "كنا نفقد الكرة سريعا للغاية بعد استرجاعها، وهذا صعّب مهمتنا وجعل الأهلي يضغطنا بقوة".

وارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 18 في صدارة ترتيب الدوري المصري، وتجمد رصيد الحدود عند النقطة 10 في المركز الثامن.

وقبل الفوز على الحدود انتصر الأهلي على كل من سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة ووادي دجلة.

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