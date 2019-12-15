السادس على التوالي.. قذيفة السولية تخترق الحدود وتمنح الأهلي فوزا صعبا

الفوز السادس على التوالي للأهلي والمارد الأحمر يحقق العلامة الكاملة في الدوري المصري، وهذه المرة الضحية كان حرس الحدود.

الأهلي فاز بصعوبة على حرس الحدود بهدف دون رد في الجولة الثامنة للدوري المصري، في مباراة قدم خلالها فريق المدرب طارق العشري أداء جيد أمام المارد الأحمر.

لكن تسديدة عمرو السولية القوية اخترقت جدار حرس الحدود القوي ومنحت الأهلي 3 نقاط جديدة في الدوري.

وارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 18 في صدارة ترتيب الدوري المصري، وتجمد رصيد الحدود عند النقطة 10 في المركز الثامن.

وقبل الفوز على الحدود انتصر الأهلي على كل من سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة ووادي دجلة.

وصف المباراة

بدأ الأهلي اللقاء بتشكيل يتكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى أمامه الرباعي أحمد فتحي ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود وحيد.

ثم رباعي في الوسط السولية وأفشة ورمضان صبحي وحسين الشحات، خلف ثنائي الهجوم وليد أزارو وجونيور أجايي.

سيطر الأهلي على مجريات اللعب في الشوط الأول وظهرت خطورة الأحمر على المرمى مبكرا عندما أرسل أحمد فتحي عرضية لم يصل لها أزارو لتذهب إلى يد الحارس أحمد السعدني في الدقيقة 6.

وواصل الأهلي سيطرته على اللعب دون خطورة حقيقية ونفذ حسين الشحات ركلة ركنية قابله السولية برأسية ضعيفة وذهبت الكرة إلى الحارس.

وفي الدقيقة 15 كانت أخطر فرصة للأهلي في الشوط الأول بعدما انفرد أجايي بالمرمى بعد تمريرة رائعة من السولية بكعب القدم لكن المهاجم النيجيري سدد في العارضة.

وكاد الأهلي أن يسجل هدفا في الدقيقة 32 بعدما استلم أزارو الكرة أمام منطقة الجزاء ليمهدها إلى أفشة القادم من الخلف، لكنه سدد كرة ضعيفة في يد حارس المرمى.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني أجرى ريني فايلر المدير الفني للأهلي تغيير أول في الدقيقة 58 بنزول وليد سليمان بدلا من أزارو.

واخترق رمضان صبحي من الناحية اليمنى ومر من دفاع الحرس ثم مرر الكرة إلى أفشة الذي سددها لترتد من العارضة.

وكاد حرس الحدود أن يباغت الأهلي في الدقيقة 70 بعدما استلم المهاجم لوكاسا الكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية لكن الشناوي أبعدها لركنية.

ودفع فايلر بالثنائي محمد هاني ومروان محسن بدلا من محمود وحيد وأفشة.

ووصلت الكرة إلى أجايي داخل منطقة الجزاء في هجمة خطيرة لكنه سدد أعلى العارضة.

إلى أن جاء الحل بقدم عمرو السولية الذي سدد بقوة من خارج منطقة الجزاء كرة اصطدمت في أحد لاعبي حرس الحدود ثم ذهبت إلى داخل الشباك مسجلا الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 81.

وسيطر الأهلي على الدقائق المتبقية في المباراة قبل أن يطلق إبراهيم نور الدين حكم المواجهة صافرة النهاية وإعلان فوز المارد الأحمر.













































































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