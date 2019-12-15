كيفين دي بروين يتكفل بهم وحيدا.. سيتي يُعذب أرسنال

الأحد، 15 ديسمبر 2019 - 20:37

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين - مانشستر سيتي - أرسنال

تكفل البلجيكي كيفين دي بروين وحيدا بقيادة مانشستر سيتي للانتصار على أرسنال في القمة الإنجليزية.

مانشستر سيتي عذب أرسنال وانتصر عليه بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

القمة التي أقيمت على ملعب الإمارات، حمستها كتيبة بيب جوارديولا بعد دقيقة واحدة فقط والسبب دي بروين الذي استغل تمريرة داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة في الشباك.

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كيفين عاد وصنع الهدف الثاني لمانشستر سيتي بعد ربع ساعة فقط من عمر المباراة. لعبة ولا أروع من دي بروين ورحيم ستيرلينج يهز الشباك.

ورفض صانع الألعاب البلجيكي ترك أي فرصة لأرسنال ليعود في المباراة ليطلق تسديدة ولا أروع من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 40 ويهز الشباك.

واكتفى مانشستر سيتي بتعذيب أرسنال في أول 45 دقيقة، ولم يهز الشباك في الـ 45 دقيقة الأخرى رغم وابل من الفرص المتاحة لذلك.

بيب جوارديولا اعتمد في البداية على فيل فودين في وسط الملعب مع مشاركة جابريل جيسوس وكيفين دي بروين ورحيم ستيرلينج.

على الجانب الأخر دفع السويدي فريدي ليونبيرج بالرباعي الهجومي ميسوت أوزيل ونيكولاس بيبي وبير أوباميانج وجابريل مارتينيلي.

ورغم الفرصة الأولى لأرسنال بعد ثوان قليلة من انطلاق المباراة عن طريق مارتينيلي، إلا أن كتيبة المدفعجية انهارت تماما بعد الهدف الأول والثاني.

ليونبيرج المدرب المؤقت لأرسنال لم يحقق سوى انتصار وحيد وخسر مرتين وتعادل مرتين.

مصائب أرسنال ليست في النتائج فقط حاليا، بل في الأجواء المحيطة بالفريق أيضا.

أوزيل غادر أرض الملعب بعد 60 دقيقة أمام مانشستر سيتي وهو الأمر الذي لم يتقبله اللاعب بسهولة ليظهر غاضبا بشدة.

وسقط أرسنال في فخ الهزيمة أمام مانشستر سيتي للمرة الخامسة على التوالي، بل لم يقدر الفريق اللندني على هز شباك سيتي في آخر 3 مباريات على ملعب الإمارات.

خسارة أرسنال أبعدته للغاية عن المركز الرابع، ليتجمد عند النقطة 22 في المركز التاسع، ليصبح الفارق مع تشيلسي الرابع 7 نقاط كاملة.

بينما وصل مانشستر سيتي للنقطة 35 في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن الوصيف ليستر سيتي و14 نقطة عن المتصدر ليفربول.

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