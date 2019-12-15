بالفيديو – بشكتاش يُمنى بهزيمة قاتلة عقب خروج النني

الأحد، 15 ديسمبر 2019 - 20:24

كتب : FilGoal

محمد النني - بشكتاش

سقط بشكتاش بهدفين دون رد على ملعبه فودافون بارك، أمام ضيفه ملاطية سبور، بالجولة 15 من الدوري التركي.

وشهدت المباراة مشاركة المصري محمد النني أساسيًا مع بشكتاش، وعقب خروجه في الدقائق الأخيرة، تلقى بشكتاش الهدفين.

ويعد هذا الظهور هو التاسع للنني بقميص بشكتاش في الدوري التركي منذ الانتقال إليه معارا من أرسنال مطلع الموسم الجاري.

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وتم استبدال النني في الدقيقة 84 وقتما أشارت النتيجة إلى التعادل 0-0، وعقب مغادرته الملعب تلقت الجماهير صاحبة الأرض الصدمة الكبيرة.

هدفان متتاليان، سُجل أولهما بشكل رائع عن طريق الكونغولي تييفي بيفوما.

فيما أضاف المقدوني أديس ياهوفيتش الهدف الثاني من علامة الجزاء في الثواني الأخيرة من المواجهة.

ليتجمد رصيد بشكتاش عند 27 نقطة في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط عن المتصدر سيفاسبور، ويرفع ملاطية سبور رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع.

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