يفاضل ريني فايلر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي، بين وليد أزارو، أو وليد سليمان للدفع بأجدهما في التشكيل الأساسي.

واستقر ريني فايلر على التشكيل الأقرب لفريقه أمام حرس الحدود.

تشكيل الأهلي بنسبة كبيرة، سيشهد تواجد جونيور أجايي في خط الهجوم، وتبقى المفاضلة بين وليد سليمان أو أزارو للبدء.

وقد يبدأ جونيور أجايي كصانع ألعاب على حساب وليد سليمان الذي بدأ لقاء وادي دجلة الماضي، ووقتها سيبدأ أزارو كمهاجم أساسي.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: محمود وحيد – رامي ربيعة – أيمن أشرف – محمد هاني.

الوسط: عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة".

أمامهم: رمضان صبحي – وليد سليمان "جونيور أجايي" – حسين الشحات.

الهجوم: جونيو أجايي "وليد أزارو"

ويلتقي الأهلي مع حرس الحدود مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

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اختر أنت تشكيل الأهلي المثالي أمام حرس الحدود من هنا.

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