انضم أحمد عيد ناشئ الزمالك لقائمة الفريق الأول لمباراة طلائع الجيش. ليس الأول هذا الموسم ولن يكون الأخير. انتظروا أسماء أخرى في الطريق.

علم FilGoal.com من مصدر داخل نادي الزمالك، بإن باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي للفريق، يولي أهمية كبرى لقطاع الناشئين في النادي، وينوي الاعتماد على أكثر من اسم خلال الفترة المقبلة.

وأبدى كارتيرون إعجابه بأكثر من اسم. بعضهم انضم بالفعل لقائمة الزمالك في المباريات السابقة، والبعض الآخر تحت المتابعة في الوقت الحالي.

أحمد عيد المتواجد في قائمة الزمالك أمام طلائع الجيش، ظهير أيمن مواليد عام 2001، ويلعب في منتخب الشباب بقيادة حمادة صدقي. (طالع قائمة الزمالك أمام طلائع الجيش)

وسيتواجد عيد في قائمة اللقاء في ظل غياب حازم إمام للإصابة، وابتعاد حمدي النقاز الذي أعلن فسخ تعاقده مع النادي منذ فترة من طرفه.

أسماء أخرى

نادي الزمالك يولي اهتمام خاص لفريق مواليد 2001، إذ يتصدر الفريق جدول الدوري لتلك المرحلة السنية مع نهاية الدور الأول برصيد 40 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن إنبي صاحب المركز الثاني، و7 نقاط عن الأهلي في المركز الثالث.

كارتيرون حضر لاستاد السلام بداية الشهر الجاري وتابع لقاء الزمالك مواليد 2001 مع الإنتاج الحربي، وفاز فيه الأبيض بهدفين. سجل أحمد عيد هدفا منهما.

وحسبما علم FilGoal.com فقد نقل كارتيرون لجهازه المساعد، إعجابه بأحمد عيد وأسامة فيصل مهاجم الفريق خلال هذا اللقاء.

فريق 2001 يقوده حاليا أحمد عبد المقصود خلفا لأمير عبد العزيز، بعدما تم تصعيده للجهاز الفني المساعد لكارتيرون في الفريق الأول.

أسامة فيصل مهاجم فريق مواليد 2001 وشارك في بعض المباريات الودية مع الفريق الأول في فترة ميلوتين سيريدوفيتش "ميتشو"، وهو أحد الأسماء المنتظر دخولها قائمة الزمالك لبعض المباريات المقبلة.

كارتيرون يتابع أيضا حسين فيصل، وهو جناح أيسر من فريق مواليد 1999، بجانب يوسف محمود مدافع فريق 2001 وهو في الأساس مواليد 2002 وانضم بالفعل لقائمة الفريق أمام الشرقية في كأس مصر، وتواجد على دكة البدلاء.

وأخيرا، يتابع كارتيرون أيضا حسام أشرف وهاني رشدي مهاجما فريقا 2001 و1999 على الترتيب. وسبق لحسام أشرف أن لعب بعض المباريات الودية مع الفريق الأول أيضا.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش مساء غد الإثنين، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

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