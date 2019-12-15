لاعب إنجلترا السابق: صلاح من القلائل الذين يملكون "لمسة ميسي"

أثنى جو كول لاعب إنجلترا وتشيلسي وليفربول السابق على محمد صلاح الذي واصل إبداعه بتسجيل هدفين منحا الأخير انتصارا مستحقا على ضيفه واتفورد يوم السبت في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح النادي : ليفربول

سجل نجم مصر بقدمه اليمنى هدفي ليفربول، الأول بطريقة رائعة، والثاني بالكعب، ليواصل زيارته للشباك بقدمه غير المفضلة.

وقال كول عبر قناة BT Sport:"لم يكن أمام واتفورد خيار آخر، انظر إلى تمريرة (ساديو) ماني في المساحة، مذهلة، لا تقلل من شأنها، إتقان شديد. دعا صلاح ليسدد الكرة بالقدم اليسرى، لكن كان القرار للأخير، رأيناه يسجل هدفا (ضد سالزبورج) كان مدهشا".

وواصل "اللمسة الأخيرة، تلك التي سجل بها الهدف الأول، معظم اللاعبين لا يمتلكون هذا الاتزان، هذه اللمسة البسيطة الخاصة بـ(ليونيل) ميسي. لمسته بالقدم اليسرى أرجعت الكرة إلى الوراء قليلا حتى يكون جسمه متزنا ليسدد بهذه الطريقة الرائعة في أقصى الزاوية. موهبة استثنائية وهذا هو الفارق بين الناديين. النجوم هم من يصلون لذلك المستوى. أراد (صلاح) تحسين قدمه اليمنى ولقد سجل 3 أهداف رائعة هذا الأسبوع".

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ورفع صلاح رصيده من الأهداف في شباك واتفورد إلى 8، سجل للمرة 13 في الموسم الحالي، وبات رصيد أهدافه في الموسم الحالي للدوري 9.

وعزز تصدر ليفربول لترتيب الدوري بفارق 10 نقاط عن ليستر سيتي الوصيف.



































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