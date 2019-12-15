لاعب إنجلترا السابق: صلاح من القلائل الذين يملكون "لمسة ميسي"

الأحد، 15 ديسمبر 2019 - 11:15

كتب : FilGoal

صلاح يحتفل بهدف ليفربول في واتفورد

أثنى جو كول لاعب إنجلترا وتشيلسي وليفربول السابق على محمد صلاح الذي واصل إبداعه بتسجيل هدفين منحا الأخير انتصارا مستحقا على ضيفه واتفورد يوم السبت في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

سجل نجم مصر بقدمه اليمنى هدفي ليفربول، الأول بطريقة رائعة، والثاني بالكعب، ليواصل زيارته للشباك بقدمه غير المفضلة.

وقال كول عبر قناة BT Sport:"لم يكن أمام واتفورد خيار آخر، انظر إلى تمريرة (ساديو) ماني في المساحة، مذهلة، لا تقلل من شأنها، إتقان شديد. دعا صلاح ليسدد الكرة بالقدم اليسرى، لكن كان القرار للأخير، رأيناه يسجل هدفا (ضد سالزبورج) كان مدهشا".

أخبار متعلقة

خبر في الجول – شيكابالا لن يحتاج لجراحة ويعود لتدريبات الزمالك خلال أيام تشكيل الأهلي المتوقع – أجايي أساسي.. ومفاضلة بين أزارو ووليد سليمان أمام الحدود عبد الناصر لـ في الجول قبل مواجهة الإسماعيلي: ازددنا ثقة.. علينا خطف 3 نقاط خبر في الجول - هل يغيب حازم إمام أمام طلائع الجيش؟

وواصل "اللمسة الأخيرة، تلك التي سجل بها الهدف الأول، معظم اللاعبين لا يمتلكون هذا الاتزان، هذه اللمسة البسيطة الخاصة بـ(ليونيل) ميسي. لمسته بالقدم اليسرى أرجعت الكرة إلى الوراء قليلا حتى يكون جسمه متزنا ليسدد بهذه الطريقة الرائعة في أقصى الزاوية. موهبة استثنائية وهذا هو الفارق بين الناديين. النجوم هم من يصلون لذلك المستوى. أراد (صلاح) تحسين قدمه اليمنى ولقد سجل 3 أهداف رائعة هذا الأسبوع".

ورفع صلاح رصيده من الأهداف في شباك واتفورد إلى 8، سجل للمرة 13 في الموسم الحالي، وبات رصيد أهدافه في الموسم الحالي للدوري 9.

وعزز تصدر ليفربول لترتيب الدوري بفارق 10 نقاط عن ليستر سيتي الوصيف.

طالع أيضا

مواعيد مباريات الأحد الناري

الأهلي يعقب على تقارير تعاقده مع حجازي

زيزو قد يغيب أمام طلائع الجيش

عاشور ومعلول يغيبان عن الأهلي أمام الحدود

شاهد أول تدريب لكهربا في الأهلي

حكم موريتاني لمباراة زيسكو والزمالك

محمد صلاح

نرشح لكم

أخر الأخبار

في الجول يكشف خطة كارتيرون لتدعيم الزمالك من قطاع الناشئين.. اهتمام خاص بفريق 2001 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الزمالك - غياب أحمد زيزو وحازم إمام وعبد الله جمعة استعدادا لطلائع الجيش 53 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - محمود عبد العزيز إلى ألمانيا للمتابعة مع الطبيب الذي أجرى جراحة الصليبي ساعة | الدوري المصري
20 لاعبا فقط بقائمة ليفربول للمشاركة في كأس العالم للأندية ساعة |
مران الأهلي - معلول يشارك في تدريبات الغائبين عن لقاء الحدود.. وفحص طبي لياسر إبراهيم ساعة | الدوري المصري
سلة - كيلسي ميتشيل لـ في الجول: شعرت كأنني في المنزل بـ الأهلي.. للفريق مستقبل رائع ساعة | رياضات أخرى

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد هدفه الرائع في دوري الأبطال 2 مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع "الرباعي الخارق" 3 حوار في الجول – بلال: مصطفى محمد؟ رأيي واضح ولن أغيره.. ورأيت عبد اللطيف في لقاء الـ 6-1 فقط 4 المتأهلون لدور الـ16 من دوري الأبطال وموعد القرعة.. حدث تاريخي لأول مرة

قد ينال إعجابك