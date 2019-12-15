قائمة الزمالك - غياب أحمد زيزو وحازم إمام وعبد الله جمعة استعدادا لطلائع الجيش

الأحد، 15 ديسمبر 2019 - 13:13

كتب : أحمد شوقي صلاح

حازم إمام - أحمد أيمن منصور - الزمالك - بيراميدز

أعلن نادي الزمالك قائمة فريق كرة القدم قبل مواجهة طلائع الجيش المقرر لها غدا الاثنين ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

واستبعد باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، حازم إمام الظهير الأيمن للإصابة واستمرار غياب عبد الله جمعة بسبب الإصابة.

وكان تم استبدال أحمد سيد زيزو لاعب الوسط بين شوطي مباراة بيراميدز بسبب الإصابة.

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وضم الجهاز الفني للزمالك محمد عنتر وإسلام جابر في الجانب الدفاعي في مركز الظهير الأيمن للتغلب على غياب حازم إمام ورحيل حمدي النقاز.

وجاءت القائمة التي ضمت 21 لاعبا كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي.

الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - إسلام جابر - محمد عنتر - محمد عبد الشافي - أحمد عيد (لاعب الشباب)

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - مصطفى فتحي - كريم بامبو - إمام عاشور.

الهجوم: مصطفى محمد - عمر السعيد.

ويقع الزمالك في المركز الرابع برصيد 13 نقطة من ست مباريات أخرهم الفوز على بيراميدز بهدفين دون مقابل.

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