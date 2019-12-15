خاص خبر في الجول – شيكابالا لن يحتاج لجراحة ويعود لتدريبات الزمالك خلال أيام

الأحد، 15 ديسمبر 2019 - 09:40

كتب : أحمد مصطفى

شيكابالا - الزمالك - بيراميدز

تأكد عدم حاجة محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم نادي الزمالك، للخضوع إلى جراحة بعدما أثبتت التحاليل عدم وجود حصوات على الكلى.

وحسبما علم FilGoal.com فإن التحاليل التي أجراها شيكابالا مساء أمس السبت، أثبتت إنه يعاني من رمال على الكلى وليست حصوات كما كان يظن الأطباء في بداية الأمر، وهو الأمر الذي لا يحتاج لتدخل جراحي.

وأجرى الجهاز الطبي اتصال بشيكابالا، أبلغه بأنه لن يحتاج سوى لأدوية من أجل إذابة الرمال على الكلى دون إذالتها بالليزر.

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وسيحصل شيكابالا على راحة من التدريبات اليوم الأحد وغدا، على أن يعود لمران الفريق بداية من الثلاثاء المقبل.

صاحب الـ33 عاما عاد لنادي الزمالك بداية الموسم الجاري بعد موسمين قضاهما معارا لفريق الرائد السعودي ثم أبولون اليوناني.

وشارك شيكابالا مع الزمالك في 8 مباريات حتى الآن. سجل فيهم هدفين وصنع أربعة آخرين.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

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